Como encontrar o amor com Feng Shui durante o Ano Novo Chinês em 2024?

Como encontrar o amor com o Feng Shui durante o Ano Novo Chinês de 2024? Se você deseja iniciar um relacionamento ou manter um relacionamento estável neste Ano Novo Chinês, deve realizar banhos com flores e rituais para atrair o amor - Foto: Especial

O Ano Novo Chinês começa no próximo sábado, 10 de fevereiro de 2024, desta vez o Dragão de Madeira nos convida a atrair o amor com banhos de flores e ativá-lo com vários rituais em casa.

De acordo com o Feng Shui, o ano novo do Dragão representa uma oportunidade para aqueles que buscam o amor, pois viverão momentos apaixonados com alguém especial para eles e até encontrarão o parceiro dos sonhos.

No entanto, para aqueles que começam o ano com um parceiro, o Dragão de Madeira permitirá fortalecer a confiança e a estabilidade no relacionamento, isso graças ao fato de que este animal chinês no amor representa força e lealdade.

Como atrair o amor no ano do Dragão de 2024?

Por isso, se você deseja começar com um parceiro ou manter um relacionamento estável neste Ano Novo Chinês, você deve realizar esses banhos com flores e rituais para atrair e ativar o amor pessoalmente e em casa.

Flores de pêssego

Coloque flores de pêssego na entrada (hall de entrada) de sua casa durante os primeiros quinze dias de fevereiro para ativar a sorte no amor, na sexualidade e na paixão.

Enfeites em pares

Os enfeites da sua casa, especialmente os de parede, devem estar em pares. Se é daqueles que dá destaque a um espaço com velas, elas devem ser duas e da mesma cor. Além disso, as figuras decorativas devem representar a união e estar entrelaçadas.

Patos mandarins

Obtenha uma figura ou quadro que represente os patos mandarins, você deve colocá-los em seu quarto para atrair sorte e força no relacionamento de casal ou namoro, assim como no casamento. Esses animais no Feng Shui representam um símbolo de amor, romance e estabilidade.

Banho com pétalas de rosas

Neste banho, as pétalas de rosas —de preferência rosas e vermelhas— devem ser misturadas com açúcar em água morna e mergulhar o corpo nesta mistura, assim como você pode se enxaguar com a mesma. O açúcar adoçará os relacionamentos e atrairá o amor, enquanto as rosas representam a beleza e harmonia.

Banho com mel

Este banho é feito em casal com mel e água da lua, que é uma água purificadora que é deixada serenar à luz da lua cheia - em 24 de fevereiro ocorre a primeira Lua Nova do Ano Novo Chinês de 2024 - ambos devem se submergir ou enxaguar com ela. O mel elimina os obstáculos e energias negativas do relacionamento, enquanto a água da lua renova a energia positiva e os sentimentos mais sinceros.