Como aplicar o blush para parecer 10 anos mais jovem e como se tivesse um lifting natural!

A maquiagem tem um grande impacto na nossa aparência, por isso você deve aprender como aplicar o blush para parecer 10 anos mais jovem.

Na verdade, os especialistas garantem que você até parecerá ter um efeito lifting, pois consiste principalmente em uma aplicação ascendente nas bochechas e maçãs do rosto.

Como aplicar o blush para parecer 10 anos mais jovem?

O primeiro passo que você deve tomar é adquirir um blush em creme ou em pó, de preferência em tons rosados ou pêssego, pois são os que proporcionam o efeito mais fresco e jovial que estamos buscando.

De acordo com Verónica Pose, National Makeup Artist da Sephora para Telva, o blush para parecer 10 anos mais jovem deve ser aplicado a partir das maçãs do rosto. "Sorria diante do espelho e onde estiver o ponto mais alto da sua bochecha, na altura do canto externo do olho, comece a aplicar o blush a partir daí", recomenda.

O blush é um cosmético imprescindível nas nossas maquiagens | Freepik

Ou seja, você não vai fazer isso a partir da área mais próxima do nariz ou em toda a "gordurinha" da bochecha, mas sim mais para o lado externo, permitindo que você arraste o produto em direção às têmporas.

Da mesma forma, os especialistas garantem que é uma boa ideia "usar dois blushes na mesma gama de tonalidade, mas com intensidades diferentes. Aplique o de maior intensidade, do meio da maçã do rosto em direção às têmporas e o mais claro, do início da maçã do rosto até o meio, criando um tom claro e escuro que ajude a definir e dar aquele aspecto naturalmente corado à maçã do rosto".

O blush sempre se aplica de forma ascendente O tom rosado, coral ou pêssego é o mais recomendável (Freepik)

Se você quer que o blush se destaque ainda mais na sua maquiagem e o efeito lifting seja ainda mais pronunciado, você deve aplicar a técnica de contorno que define seus traços e dá mais volume ao blush, criando uma linha imaginária abaixo do osso da bochecha em direção às bochechas com o contorno marrom.