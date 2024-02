5 calças para disfarçar a barriguinha para mulheres de 40 e 50 anos em 2024

Se há algo que não pode faltar no nosso guarda-roupa são as calças para disfarçar a barriguinha, que estilizam especialmente mulheres de 40 e 50 anos.

Os especialistas têm vários cortes e modelos que estão entre as tendências mais recomendadas, pois além de nos ajudarem com a nossa figura, também parecem modernos e nos fazem parecer mais jovens. Nós adoramos!

Calças para disfarçar a barriguinha em mulheres de 40 e 50

Cintura alta e oversize

Amamos o conforto que as calças largas nos proporcionam e, acredite ou não, elas disfarçam a barriguinha por terem uma cintura alta que faz parecer a cintura mais fina. Elas te dão uma imagem muito legal, quase boêmia, que você pode complementar com peças mais justas como um body ou um top. Não se esqueça de evitar arrastar a barra da calça e cortá-la com um alfaiate para que fique no comprimento perfeito.

Calça jeans reta

De acordo com Telva, vamos nos aprofundar na moda das calças retas, que favorecem todos os tipos de corpo, mas em tons acinzentados. “As calças jeans mais procuradas serão tingidas de cinza, mas sempre com uma aparência refinada e limpa. Os anos 90 continuam sendo os culpados”, afirmam.

De riscas verticais

Entre as calças que disfarçam a barriguinha para mulheres de 40 e 50 anos, destaca-se essa estampa no tecido que é favorável, desde que as listras sejam finas, verticais e minimalistas. "Dê todo o destaque a esse tipo de calça. Combine com peças básicas ou em cores neutras para que sejam o ponto de atenção", recomendam.

Calça cargo

Com certeza você vai adorar porque eles têm muitos bolsos para transportar coisas, mas também são jovens e frescos. De acordo com a mesma fonte, "em 2024, essa peça se torna mais limpa e refinada, tornando-se uma peça elegante e minimalista. Escolha uma cor areia ou verde caqui".

Calça flare

As calças jeans flare ou boca de sino são infalíveis para disfarçar a barriguinha, principalmente se tiverem cintura alta e forem utilizadas em tons neutros que diminuam o volume na parte inferior do corpo.