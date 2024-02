TikTok: especialista revela truques estranhos de limpeza para os sapatos

Um tiktoker armênio se tornou viral ao compartilhar uma série de truques extravagantes para limpar os sapatos ‘de forma natural’, sem o uso de produtos químicos. Em um vídeo publicado no TikTok, o usuário Creative Explained (@creative_explained) detalha como certos ingredientes caseiros podem ser usados para revitalizar suas botas ou tênis favoritos.

Você sabia que, se você pegar uma batata e cortá-la assim, pode usá-la para limpar seus sapatos?", começou dizendo o criador de conteúdo. Nas imagens, ele mostra como um pedaço desse tubérculo serve para limpar a sujeira de um sapato que, segundos depois, consegue recuperar sua cor original.

Dica para eliminar o mau cheiro dos sapatos

Depois, o tiktoker revelou uma maneira simples de remover aquele ‘cheiro estranho’ dos sapatos. Para isso, basta pegar dois saquinhos de chá preto e colocá-los em cada par durante a noite toda. Horas depois, o cheiro desaparecerá, garantiu o jovem.

O ‘especialista em truques’ foi ainda mais longe e ousaram dizer que as cascas de banana serviriam para lustrar os sapatos de forma natural. “Use o interior da casca de banana para que seus sapatos brilhem”, sugeriram.

O vídeo compartilhado por @creative_explained se tornou viral e muitos agradeceram ao criador de conteúdo pelos truques de limpeza; no entanto, não faltaram aqueles que expressaram suas dúvidas sobre o que foi dito pelo tiktoker.

Como limpar um tênis sujo?

Limpar um tênis sujo pode ser fácil e eficaz com alguns passos simples. Primeiramente, remova os cadarços e as palmilhas, se forem removíveis, para facilitar o processo de limpeza. Use uma escova macia ou uma escova de dentes velha para remover o excesso de sujeira e poeira da superfície do tênis.

Em segundo lugar, prepare uma solução de água morna e sabão suave. Use um pano ou esponja macia embebida nessa solução para esfregar suavemente as áreas sujas do sapato. Evite mergulhar completamente o sapato em água, especialmente se ele tiver materiais sensíveis à água.

Finalmente, deixe secar ao ar naturalmente. Evite usar secadores, pois isso pode danificar os materiais da peça.