Explicamos o que significa o ronronar dos gatos

O ronronar dos gatos é um fenômeno fascinante e misterioso que tem intrigado os amantes de felinos há séculos. Esse suave zumbido, frequentemente associado à satisfação e ao contentamento do gato, possui uma série de significados e funções que vão além da simples expressão de prazer. É importante entender que o ronronar não é exclusivamente um sinal de felicidade nos gatos.

O que significa quando um gato ronrona?

Embora seja verdade que muitos gatos ronronam quando estão relaxados e confortáveis, eles também podem fazê-lo em situações de estresse ou desconforto. Isso sugere que o ronronar pode ser uma forma de autorreparação que os gatos usam para se acalmar em momentos de ansiedade.

Além disso, o ronronar tem um componente social importante. Os gatos domésticos frequentemente ronronam quando estão perto de seus donos ou de outros gatos, como uma forma de comunicação não verbal. Nessas situações, o ronronar pode ser um sinal de afeto e conexão, tanto para os humanos quanto para outros membros de sua espécie.

Também foi sugerido que o ronronar pode ter benefícios terapêuticos tanto para os gatos como para os humanos. O ato de ronronar pode ter um efeito calmante nos gatos, ajudando-os a relaxar e reduzir o estresse. Alguns estudos sugeriram até mesmo que as frequências sonoras produzidas durante o ronronar podem ter efeitos positivos na saúde dos humanos, como a redução do estresse, a diminuição da pressão arterial e a melhoria do humor.

Eles são os mais adoráveis (Freepik)

De um ponto de vista evolutivo, o ronronar pode ter suas raízes na comunicação mãe-filho. Os gatinhos recém-nascidos ronronam enquanto mamam, o que pode ajudar a estimular a produção de leite em sua mãe. À medida que crescem, os gatos continuam usando o ronronar como uma forma de se comunicar com sua mãe e com outros membros de seu grupo social.