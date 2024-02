Estes são os 16 estádios que irão receber a Copa do Mundo de 2026

Com um novo formato, que contará com mais Seleções e disputa em três países, a próxima Copa do Mundo já está batendo na porta.

A competição acontece em 2026, com 48 países que irão disputar seus jogos no Canadá, México e nos Estados Unidos.

No último domingo (4), a FIFA (Federação Internacional de Futebol) divulgou quais estádios irão receber os 104 jogos.

Pela primeira vez, três países serão sede do Mundial. Ao todo serão 16 cidades: 11 nos Estados Unidos, três do México e duas do Canadá.

Entenda a separação dos jogos

Segundo o ‘Globo Esporte’, as 48 equipes serão dividas em 12 grupos na fase inicial, com as duas melhores Seleções de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas avançando para a segunda fase, essa com formato mata-mata (jogo único).

“A fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e acontecerá entre 11 e 27 de junho. A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades. As oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho”, informa o site.

A partir das quartas de final, todos os jogos serão disputados nos Estados unidos.

Veja os 16 estádios que irão receber a Copa do Mundo de 2026 e a capacidade de torcedores permitida

O palco de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no México, no Estádio Azteca, enquanto o encerramento acontece no Estádio Met Life, Estados Unidos. Veja a seguir todos os estádios que receberão jogos da Copa do Mundo, onde ele está localizado e sua capacidade máxima.

México

Estádio Azteca - Cidade do México (104 mil, mas a FIFA permite apenas 83 mil);

Estádio Akron - Guadalajara (45 mil);

Estádio BBVA - Monterrey (53 mil).

Canadá

BMO Field - Toronto (45 mil);

BC Place - Vancouver (54.500 mil).

Estados Unidos

Estádio Mercedes-Benz - Atlanta (71 mil);

Estádio Gillette - Boston (64 mil);

Estádio AT&T - Dallas (80 mil);

Lincoln Financial Field - Filadélfia (68 mil);

Estádio NGR - Houston (72 mil);

GEHA Field at Arrowhead - Kansas City (75 mil);

Estádio SoFi - Los Angeles (70 mil);

Estádio Hard Rock - Miami (65 mil);

Estádio Met Life - Nova York (82 mil);

Estádio Levi’s - São Francisco (68.500 mil);

Lumen Field - Seattle (68 mil).

