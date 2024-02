As revelações deste sábado (10) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Áries

Não deixe o passado voltar, pelo contrário, vire a página e trabalhe naquilo que você merece para se sentir em paz e harmonia. É preciso ter muito cuidado ao falar sobre suas estratégias, há tantas pessoas ao seu redor que o que você procura é um momento de fraqueza.

Touro

Você entra em um processo de aprendizagem porque nem tudo pode ser como você quer ou como você impõe. Existem nuances que devem ser aceitas, principalmente quando se trata do seu relacionamento. Quando vê uma injustiça ela te afeta, mas a solução não pode vir apenas de você. Procura reconciliar, mas também que outros assumam a liderança da família.

Gêmeos

É preciso ter muito cuidado a nível profissional porque qualquer erro pode ter consequências e isso terá impacto nas suas finanças. Afastar-se um pouco dos problemas, olhando-os com perspectiva, costuma ser um método imbatível para alcançar soluções objetivas.

Câncer

É hora de definir seus sentimentos em relação a outra pessoa, por isso esta semana te convida a pensar e refletir. Antes de qualquer coisa, respire fundo e siga em frente. Às vezes, perdoar é tão ou mais satisfatório do que ser perdoado. Experimente e você verá como as coisas melhoram em muito pouco tempo com seu parceiro.

Leão

Será você quem resolverá alguns problemas que estão criando um ambiente de trabalho rarefeito. Você é inteligente e saberá como lidar com a situação. Prepare-se porque alguém de terras distantes volta para pedir que você esteja ao seu lado. Será uma surpresa que o fará tomar decisões para o futuro.

Virgem

Clareza mental, acima de tudo, mas com a certeza de que com uma atitude positiva as coisas correrão bem. Seu parceiro exige mais atenção e você se sente sobrecarregado agora. Explique a ele o que está acontecendo para que entenda e tenha o espaço necessário.

Com informações do site Nueva Mujer