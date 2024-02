Alimentação na folia: saiba como curtir os dias de Carnaval sem colocar a sua saúde em risco

Cuidados com a alimentação devem ser reforçados nos dias de folia do Carnaval (Reprodução/Freepik)

Os esperados dias de folia do Carnaval chegaram oficialmente e muita gente se divide entre blocos de rua, desfiles, festas e muitas outras comemorações. Há preocupação com as fantasias, cuidados com os golpes e furtos, mas a saúde não pode ficar de lado. Especialistas alertam que manter uma alimentação balanceada ajuda a evitar riscos de desidratação e também de ganho de peso indesejado.

A nutricionista Natalia Barros, mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e fundadora da NB Clinic, reuniu algumas dicas importantes para que os foliões possam curtir a festa sem prejudicar a saúde.

“Manter uma alimentação equilibrada antes e durante o evento é essencial para proporcionar energia sustentável. Refeições leves, ricas em fibras, proteínas, frutas e vegetais ajudam a prevenir desconfortos digestivos, enquanto garantem um aporte adequado de nutrientes”, argumenta a especialista em nutrição.

Cuidado com a desidratação

Natalia alerta que a exposição ao calor e ao sol, somados ao consumo de álcool e o gasto energético típico da festa, podem se tornar os estraga-prazeres do seu Carnaval. Por isso, a garrafinha de água precisa estar sempre junto e abastecida, independente de outras bebidas que se possa tomar ao longo do dia.

“Durante a folia, o objetivo é manter a energia, a hidratação e repor nutrientes perdidos através do suor”, explica a nutricionista, que também recomenda as bebidas isotônicas para repor eletrólitos perdidos.

Segundo ela, é importante intercalar copos de água com o consumo de bebida alcoólica ajuda evitar a desidratação provocada pelo álcool e a famosa ressaca. E não adianta recorrer a refrigerantes e sucos industrializados. “Bebidas açucaradas também contribuem para a desidratação, opte por água, água de coco ou sucos naturais”, avisa a especialista.

Excesso de sol

“A exposição prolongada ao sol durante eventos diurnos aumenta o risco de desidratação e queimaduras solares. Além da hidratação, o uso de protetor solar é vital para proteger a pele dos efeitos nocivos do sol”, lembra Natalia.

Alimentação pré-Carnaval

“Antes de colocar a fantasia e se perder na multidão, é fundamental preparar o corpo para o dia festivo que se aproxima”, brinca a nutricionista, ao elencar as refeições ideais para os momentos antes de sair pra folia:

Caso vá para o bloquinho de manhã, tome um café da manhã baseado nestas sugestões:

Aveia com frutas e iogurte. “A aveia fornece carboidratos complexos, enquanto as frutas oferecem vitaminas e o iogurte traz proteínas”, explica Natalia;

Omelete com vegetais e uma fatia de pão integral - repleto de proteínas e fibras.

Se a folia for somente à tarde, será preciso uma refeição mais completa, que inclua:

Proteínas magras: ovos, frango, carne moída, tofu e leguminosas;

Carboidratos: arroz integral, macarrão integral, mandioca, batata e quinoa;

Legumes e verduras: cenoura, brócolis, alface, couve, tomate, abobrinha, abóbora.

Lanchinhos para comer durante a folia

“Você pode organizar lanches leves e fáceis de levar, mas que irão te garantir energia e saciedade”, revela a especialista, que sugere colocar na pochete:

Frutas secas, como damascos ou passas, que são ricas em açúcares naturais e carboidratos;

Barras de cereais integrais ou mix de oleaginosas, como amêndoas, nozes, castanha de caju, castanha do pará;

Barrinha de proteína, de preferência aquelas que tiverem menor quantidade de aditivos e açúcares na sua composição.

Pós-folia

Apesar do cansaço e da tendência ao fast food, vai ser sábio investir numa refeição pós-folia saudável e rica, principalmente se amanhã tiver mais festa pela frente.

Natalia conta que, neste momento, o objetivo é se recuperar e repor os nutrientes perdidos durante a celebração. Daí a necessidade de incluir nessa refeição regeneradora novamente todos os grupos:

Proteínas magras: ovos, frango, carne moída, tofu e leguminosas;

Carboidratos: arroz integral, macarrão integral, mandioca, batata e quinoa;

Legumes e verduras: cenoura, brócolis, alface, couve, tomate, abobrinha, abóbora;

Água, para ajudar na recuperação e evitar ressaca ou fadiga nos dias seguintes.

“Evite alimentos pesados, frituras e excesso de açúcares, pois podem causar desconforto estomacal durante a festa. Além da alimentação, é importante descansar bem antes e depois do Carnaval para garantir uma recuperação completa”, complementa a nutricionista.

Fuja do ganho de peso!

Ao lado de todo o cuidado geral para passar bem nos blocos, bailes e festas de Carnaval, há quem esteja com a necessidade evitar ganhar peso extra nessa temporada. A endocrinologista e metabologista Tassiane Alvarenga, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), separou uma lista de recomendações específicas para evitar os quilos a mais.

“O carnaval começa mais cedo este ano e muitos pacientes ainda nem conseguiram ‘pegar o ritmo’ de novo e se livrar dos quilos extras do final do ano e já vai começar outra folia”, pontua a médica, ao continuar: “infelizmente, pessoas que perderam peso devem tomar cuidado com períodos de grande oferta de alimentos e bebidas, pois vários estudos já mostraram que a recuperação de peso ocorre em modelo ‘escadinha’: num período de excessos ganha-se alguns quilos e não se volta a perder e assim sucessivamente”.

Veja algumas ficas abaixo, baseadas na Academia de Nutrição Canadense:

Eduque seu hipotálamo - O hipotálamo é uma região do cérebro responsável por regular a sede e o apetite. Quando consumimos alimentos muito calóricos e ricos em gordura saturada, danificamos estrutural e funcionalmente os neurônios do hipotálamo, promovendo uma inflamação da região. “Isso ativa as vias da fome e inibe as vias da saciedade. Imagine que é como se o hipotálamo ficasse machucado e ávido por alimentos calóricos e que engordam”, explica a endocrinologista;

Nem tanto excesso, nem tanta restrição - Mais vale se permitir comer e/ou beber do menu carnavalesco em quantidades menores e devagar, do que se iludir com uma restrição mais radical e insustentável. “Estudos mostram que o prazer está no começo da porção, ou seja, quantidades pequenas podem ser suficientes para matar a vontade”, indica a médica;

Ilusão que funciona - “Prefira comer em pratos pequenos, pois de acordo com evidências científicas, pode ocorrer uma ingestão de 20% menos calorias só pelo tamanho menor do prato”, recomenda a Dra. Tassiane, indicando ainda que se pratique o mindfull eating, ou seja, estar presente no momento da refeição, aproveitando todas as cores, sabores, texturas;

Hipotálamo de novo - Além da fome, ele também regula a sede. E, por essa razão, a sensação de sede pode ser confundida com fome. “Tente beber 30 ml de água e antes de comer para se certificar se é fome ou sede”, orienta;

Uma longneck é igual a um pãozinho - Bebidas alcoólicas são também calóricas, lembra a metabologista, ao alertar que os coquetéis (principalmente doces, com açúcar) podem aumentar muito as calorias do dia, sem gerar saciedade. Além disso, quanto mais beber, maior a chance de exagerar no que come no outro dia;

Carnaval não é treino - “Muitos compromissos no Carnaval nos fazem achar que não temos tempo para nos exercitarmos. Não tem tempo para 45-60 min? Sem problemas. Melhor fazer 15 minutos do que nada. Esse pouquinho já ajuda e aumenta a chance de você fazer escolhas melhores na festa”, ensina a profissional;

Encare a balança - Segundo a médica, é melhor saber o tamanho do prejuízo de uma vez, do que retomar a rotina e demorar para se pesar. “A chance de você perder o fio da meada é enorme. Mesmo que saiba que engordou, se pese, pois, assim, saberá exatamente qual será sua tarefa”, indica ela;

Capriche no potássio - Depois do período das festas, busque uma alimentação rica em potássio, como melancia, abacate, banana e tomate, e rica em antioxidantes, como frutas vermelhas, e repleta de fibras, como verduras e legumes variados para cuidar do funcionamento do intestino e evitar retenção de líquido. “Além disso, evite alimentos ricos em sódio, principalmente os processados e ultraprocessados, como bolachas, salgadinho, bolo de pacote, lasanha congelada industrializada etc”.