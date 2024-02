6 cortes de cabelo que te rejuvenescem e são perfeitos para disfarçar os cabelos grisalhos

6 cortes de cabelo com efeito antienvelhecimento que rejuvenescem e são perfeitos para esconder os cabelos grisalhos Cabelos grisalhos ficam muito bem com um bom corte (Foto: Pinterest)

Se você é uma das mulheres que está começando a ter cabelos grisalhos e decide deixá-los crescer naturalmente, é hora de cortes que os disfarcem e os distribuam para que você fique espetacular.

Assim como existem mechas com efeito antienvelhecimento que as camuflam e até mesmo colorações de transição que integram os cabelos grisalhos, existem cortes com efeito rejuvenescedor que não exigem muita manutenção e favorecem muito.

Conchi Arias, a fundadora de Campos Curlyhair (Granada), em entrevista à revista Marie-Claire, afirma que "quando queremos esconder os cabelos grisalhos, devemos optar por cortes que nos proporcionem textura, volume e movimento ao cabelo".

Pixie

Junto com o bob, o pixie se tornou um dos penteados mais procurados para cabelos curtos devido ao seu incrível conforto e frescor. Além disso, mostra que você está disposto(a) a brincar com as camadas e mostrar seu lado mais descontraído. Entre todas as versões, a melhor opção para integrar nossos cabelos brancos é "um corte bem curto, com volume e textura na parte superior".

Ao pentear, deixe-o desarrumado para adicionar movimento. Também é recomendável usar o cabelo para a frente e com franja, pois dessa forma permitirá disfarçar o surgimento dos fios brancos.

Wavy bob

Seja na versão curta, francesa ou longa, o bob sempre é uma boa ideia. A medida curta ou midi do bob adiciona volume, enquanto o acabamento ondulado permite suavizar o contraste entre o branco do cabelo grisalho e o tom natural.

Morrison

Com franja e comprimento que pode chegar aos ombros, fica maravilhoso em cabelos cacheados, seja em sua versão mais ou menos arredondada. Os padrões cacheados disfarçam melhor os cabelos grisalhos do que os cabelos lisos, especialmente quando trabalhamos com contornos arredondados que cobrem a área da raiz.

Franja

As franjas são a melhor opção quando queremos mudar nosso visual, sem ter que abrir mão do comprimento do cabelo. Além disso, também têm o dom de realçar os traços que gostamos, enquanto escondem outros que não nos convencem tanto, como uma testa muito proeminente.

Além disso, os cortes com franja ajudam a esconder a área de crescimento do cabelo, especialmente se forem densos e crescerem nas laterais. Além disso, podem ser combinados com todos os tipos de cortes e comprimentos.

Mullet

Vamos começar pelo começo: o corte de cabelo mullet só é adequado para mulheres ousadas. Esse penteado dos anos 80 brinca com camadas curtas na parte superior e nas laterais, em contraste com camadas longas na região da nuca.

Este tipo de corte, onde se cria muita textura na zona superior e uma nuca mais longa e polida, também pode ajudar a disfarçar o aparecimento de cabelos brancos. Pode ser adaptado a todos os tipos de texturas.

Hime cut

Se falamos de camadas, não podemos deixar de mencionar esse corte de cabelo de inspiração oriental que chegou no ano passado para ficar: o 'hime cut'. Esse penteado reúne muitos dos elementos com efeito antienvelhecimento que vimos nos anteriores: camadas, texturas e franja.

Caracteriza-se por ter uma diferença muito acentuada entre o comprimento do cabelo e os lados, que são muito mais curtos. Pode ser usado com franja e também pode-se trabalhar as texturas de forma diferente.