5 sapatos que são um acerto e os que NÃO deveria levar para o escritório jamais

Não podemos subestimar o papel que os sapatos desempenham em nossos looks, pois alguns são um acerto e outros você NÃO deve usar no escritório, em reuniões ou no trabalho em geral.

Isso porque eles podem parecer muito casuais ou tirar a sofisticação dos seus looks, então é hora de renovar seu guarda-roupa com outras opções que sejam igualmente bonitas e confortáveis.

Sapatos que SIM e os que NÃO deveríamos usar no escritório

Os ténis brancos são indispensáveis

Com o aumento do conforto dentro das tendências de moda, os tênis esportivos conquistaram um lugar que felizmente lhes concedemos no mundo executivo. Não é mais mal visto usar tênis brancos, então pode ser uma ótima aposta com nossos trajes e blazers.

Evite os saltos boho

Por outro lado, o que você deve rejeitar são os sapatos de salto boho, também conhecidos como sandálias de corda. São saltos retos e confortáveis, mas têm uma estética muito informal. A maioria não está de acordo com os códigos de vestimenta dos escritórios e não queremos parecer fora do lugar.

Mules ou mocassins são um clássico

Entre os sapatos que são uma escolha certeira para usar no escritório, não podemos deixar de lado os clássicos mules ou mocassins. Pretos, marrons ou bege, de bico quadrado ou redondo, você pode variar entre essas opções que ficarão muito bem com o que quer que você esteja vestindo. Minimalista, elegante e fácil de reproduzir em qualquer dia.

Botas altas, melhor não

Embora sejam chamativas e simplesmente espetaculares, as botas de salto alto muitas vezes não se encaixam nas regras do mundo corporativo. É melhor deixá-las para nossas saídas e combiná-las de forma sexy com shorts, saias curtas ou vestidos.

Stilettos são um sim absoluto

Por último, os sapatos infalíveis para parecer sofisticada sem muito esforço no ambiente de trabalho são os sapatos de salto clássicos, também conhecidos como stilettos. Tenha em mente que eles podem ser muito desconfortáveis, então use-os apenas em ocasiões pontuais ou especiais.