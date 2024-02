Você se incomoda com os dentes de Peso Pluma? Os dentes de ouro estão de volta, conheça a sua origem

Se os dentes de ‘Peso Pluma’ foram uma revelação que, ao contrário de muitos, devemos entender que ele apenas tem os códigos das correntes estéticas, como o hip-hop, que agora são bastante procurados pelas pessoas.

No início de 2024, está sendo evidenciado o ressurgimento de uma antiga moda: os dentes de ouro. Este extravagante acessório dental, popularizado na década de 80 por figuras da cultura urbana, voltou com força à cena contemporânea.

Isso ocorre porque artistas reconhecidos da indústria musical de hoje, como Karol G, Feid, Peso Pluma e Clarín León, voltaram a popularizar essa tendência, inspirando o público a seguir seus passos, precisamente.

De acordo com Diana Pulgarin, a renomada dentista por trás do sorriso de artistas como Daddy Yankee e que recentemente fez a implantação de uma lâmina de ouro de 18 quilates no famoso instagramer 'háblame menor', essa tendência tem aumentado desde o ano passado, pois a cada 10 pacientes que entram em seu consultório, três procuram por incrustações dentárias de ouro.

Por que eles estão procurando tanto pelos dentes de ouro que 'Peso Pluma' tinha no Grammy 2024

"No mundo de hoje, cantores, influenciadores e outros artistas têm percebido que um dos aspectos que mais os distingue é o seu sorriso. É por isso que cada vez mais buscam destacar-se através da estética dental, o que influencia o público em geral, que procura emular seus ídolos e adotar essa moda como forma de expressão pessoal. Estamos testemunhando um verdadeiro aumento na demanda por designs de sorriso, dentes de ouro, incrustações de pedras preciosas e grillz", comenta Pulgarin.

Embora no passado, os dentes de ouro fossem um luxo reservado apenas para pessoas com rendas mais altas, agora, com o desenvolvimento de novas técnicas, esse tipo de acessório está mais acessível para um público mais amplo.

Diana Pulgarin, a especialista dental de grandes artistas, destaca que o custo desse procedimento depende de diferentes variáveis, como o tipo de ouro, o peso, os quilates e o tamanho da incrustação.

Além disso, destaca que, ao contrário dos grillz, que são coroas metálicas feitas de ouro ou prata que podem ser removidas e colocadas, e que são usadas por artistas como Peso Pluma, essa nova tendência de dentes de ouro consiste em um procedimento mais definitivo, pois é aderido ao dente como uma faceta.

"É realizado tomando um molde do dente e, em conjunto com o laboratório e a joalheria, é feita a faceta de ouro de acordo com a cor, forma e tamanho desejados pelo paciente. Após isso, é feita uma revisão da adaptação, anatomia e forma da faceta, cimentando-a de forma fixa e realizando os controles pertinentes para verificar se está sempre adaptada corretamente", enfatiza a especialista.

A duração de um dente de ouro pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a qualidade do material utilizado, os cuidados dentários do paciente e o tipo de procedimento realizado. No geral, no entanto, os dentes de ouro bem cuidados e colocados por um profissional podem durar entre 15 a 20 anos. "A manutenção, assim como com os designs de sorriso, deve ser feita a cada três a seis meses", acrescenta Pulgarin.

A moda dos dentes de ouro e dos grillz voltou para ficar em 2024. Mais do que uma declaração de status e opulência, essa tendência representa uma forma única e criativa de expressão pessoal que conquistou uma audiência diversa em todo o mundo.