Unha francesa dupla: a nova tendência que faz sucesso entre as mulheres

Unha francesa dupla: a nova tendência em unhas que são as preferidas das mulheres Unha francesa é o estilo mais pedido nos salões de beleza (Foto: Pinterest)

A unha francesa é um clássico que nunca sai de moda e tem a capacidade de se adaptar perfeitamente a diferentes designs e cores.

Ela será protagonista nas mãos de muitas mulheres, então aqui mostramos 10 designs:

Francesa dupla com glitter

O glitter sempre adiciona um toque de glamour a qualquer design, inclusive a uma unha francesa dupla. Se você quer que suas unhas brilhem neste ano de 2024, copie essa ideia da Megan sobre uma base de cor rosa. É perfeito para ocasiões especiais.

Francesa dupla na cor vermelha

Se há uma cor que nunca falha nas unhas, é o vermelho. Use-o para um design de unha francesa dupla como este proposto pela influenciadora Iram Shelton, que transborda elegância e sofisticação em partes iguais. Sua base natural e formato amendoado também contribuem para isso.

Francesa dupla multicolorida

Desde The Daily Nail propõem esta ideia de unha francesa dupla com a qual você criará um arco-íris. Trata-se de um design multicolorido no qual, sobre uma base nude, adicionam-se duas linhas em cada unha de diferentes cores. Estão presentes o azul, o roxo, o rosa, o verde e o laranja.

Francesas com dupla linha em preto

As unhas pretas nunca saem de moda, são muito elegantes e fáceis de combinar. Nesse sentido, é uma cor que fica ótima em um design de unha francesa dupla.

Francesa com listras diagonais e coloridas

As linhas da unha francesa dupla não precisam ser retas. Tente fazê-las na diagonal, como neste design de Hang Nguyen. Para dar ainda mais originalidade, em cada unha, de base natural, combine duas cores diferentes.

Francesas de dupla linha em versão minimalista

A famosa unha Betina Goldstein é a autora deste elegante design de unha francesa dupla que se destaca pela sua estética minimalista. As linhas são muito finas, em preto e branco, e são apresentadas tanto na parte superior como inferior da unha, cuja base é de um tom natural.

Francesa dupla dourada

Apesar de normalmente associarmos o dourado a looks de festa ou à noite, a verdade é que também pode usar a cor dourada nas unhas no dia a dia. Está muito na moda e sempre adiciona um toque sofisticado. Como se vê nesta ideia de Lois Samantha, também fica ótimo num design de Unha francesa dupla.

Francesas de dupla linha em marrom e branco

Melanie Graves assina este design de Unha francesa dupla que adoramos. Sobre uma base natural, combina a cor branca com o marrom, que também aparecem lisos em duas das unhas.

Francesa dupla com linha em forma de arco

Esta ideia de unha francesa dupla de Gabriela Santiago irá encantar as mais ousadas. À versão clássica com base nude e linha branca, ela adiciona uma faixa de cor preta em forma de arco para dar um toque especial. Um design perfeito para não passar despercebida.