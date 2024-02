Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 32 e 14

O amor verdadeiro exige o cuidado do lar e dos laços divididos pelos dois. Não deixe que nada nem ninguém abalem essa construção diária que é o viver bem e junto.

Capricórnio – Cartas 8 e 12

A intuição irá apitar e avisar algumas situações que podem ser destrutivas, mas também estará aguçada para caçar grandes oportunidades. As surpresas estão mais presentes no caminho agora e é hora de ter confiança.

Aquário – Cartas 1 e 23

Momento de ter suas virtudes e sabedorias em alta e mais confirmadas do que nunca. É uma fase de abrir caminhos com confiança e colher os frutos do seu esforço.

Peixes – Cartas 4 e 36

A sua mente pode atrair o bom e o ruim. É hora de pensar sobre como abrir caminhos positivos e contar com a ajuda de aliados verdadeiros se necessário, saindo do pessimismo e melancolia que só o prejudicam.