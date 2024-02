Se o seu ex te bloqueia, é porque você importa? Isso é o que os psicólogos dizem a respeito

Se seu ex te bloqueia é porque você tem importância para ele? (Freepik)

Depois que um relacionamento acaba, há pessoas que decidem não manter contato online, mas se o seu ex te bloqueia, isso significa que você importa para ele?

Isso é o que muitas pessoas afirmam, que até se inibem de cortar o vínculo com seu ex-parceiro na internet para não fazê-los se sentir "tão especiais", mas por trás desse argumento poderia estar mais o ego.

Se o seu ex te bloqueia é porque você importa para ele?

Bem, é importante começar a desmentir essas crenças distorcidas, pois bloquear alguém não significa necessariamente que você importa para essa pessoa. Pode ser devido a uma variedade de razões, como conflitos pessoais, diferenças irreconciliáveis, assédio ou o desejo de estabelecer limites na interação com essa pessoa, relata o portal especializado Psicologia Online.

Provavelmente essa pessoa necessite seu espaço para se curar | (Freepik)

Por outro lado, pode ser que essa pessoa realmente tenha sentimentos por você e, por isso, para poder superar, prefere parar de ver suas atividades online seguindo as regras do contato zero.

Essa necessidade de tempo e espaço é totalmente válida, porque todos temos o direito de nos proteger daquilo que nos faz mal, nos entristece, nos enche de insegurança ou propicia interações indesejadas.

Devemos respeitar a decisão da outra pessoa de se afastar | (Freepik)

Em vez de ficar na defensiva ou se sentir magoada, não leve para o lado pessoal. Pense que a outra pessoa simplesmente está tomando a decisão que lhe traz mais paz mental e buscando uma maneira de encerrar a conexão que sentia por você devido aos eventos que levaram ao fim.

"Às vezes, não é tanto que a outra pessoa importe para você, mas sim que você não superou o dano que essa pessoa lhe causou, e se ela entrar em contato com você, coisas que você não quer reviver são reavivadas." — garante a mesma fonte.

Embora seja triste que termine dessa forma, devemos aceitar os limites dos outros e nos concentrar em nosso próprio processo de cura.

“Cada indivíduo tem seu próprio raciocínio e motivações ao bloquear alguém. Portanto, é importante evitar fazer suposições sem ter informações diretas da pessoa em questão, aconselham para evitar pensamentos que te deixem desconfortável.”