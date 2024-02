Que tipo de câncer Charles III teria e por que é comum em sua idade?

O Rei Charles III da Grã-Bretanha comparece a uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris em 20 de setembro de 2023 AP (Yoan Valat/AP)

O Palácio de Buckingham surpreendeu muitas pessoas seguidoras da realeza com o diagnóstico de câncer do rei Carlos III. Mas, que tipo de câncer ele teria e por que é comum em sua idade?

Embora não tenha sido especificado que tipo de câncer o rei teria, especialistas afirmam que seria uma condição que não seria surpreendente para a sua idade.

Por que o câncer seria uma doença que não surpreende tendo a idade do rei Charles III?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, seus estudos mostram que a idade é um fator importante de risco para contrair câncer.

Na verdade, afirma que em sua taxa de incidência (novos casos), tudo aumenta com a idade. Há mais de mil casos a partir dos 60 anos, enquanto há 25 casos por cada 100 mil pessoas até os 20 anos.

Por outro lado, a OMS afirma que um em cada cinco habitantes terá câncer e até 2040, 16 milhões de pessoas poderão perder suas vidas.

No caso do rei Charles, sua doença agora o deixará de fora, com Camilla e William sendo seus substitutos. Ele foi operado para uma hiperplasia benigna da próstata na sexta-feira, 26 de janeiro, e foi lá que o câncer foi detectado, de acordo com informações da mídia local.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para um aumento benigno da próstata, foi observado outro assunto de preocupação. Os exames de diagnóstico posteriores identificaram uma forma de câncer", afirmou o comunicado oficial.

Isso ocorre porque as células levam mais tempo para se dividir e se recuperar à medida que envelhecemos. E além das especulações, a saúde dos membros da família real britânica tem sido motivo de preocupação.

Na verdade, houve muitos rumores sobre a saúde de Kate. Até que o próprio Palácio descartou qualquer boato.