Quando é comemorado o Dia Mundial da Pizza e qual é a sua origem?

O prato italiano que conquistou os corações e estômagos de pessoas ao redor do mundo, tem seu próprio dia de celebração. Existe uma data dedicada exclusivamente para honrar a pizza, o icônico desejo em todas as suas formas e sabores.

O Dia Mundial da Pizza é uma data marcada no calendário por todos os amantes dessa delícia e acontece no 9 de fevereiro. Este dia se tornou uma tradição em vários países, onde pessoas de todas as idades se reúnem para se deliciar com uma ou várias fatias de sua variedade favorita.

Como era a pizza original?

A história da pizza remonta vários séculos atrás, tendo suas origens na Itália como um prato simples destinado a alimentar a classe trabalhadora, mas ao longo do tempo se tornou uma das comidas mais amadas em todo o mundo.

Em seus primórdios, a pizza era uma simples massa fermentada, cozida até ficar macia, com bordas elevadas conhecidas como ‘cornicione’. Originalmente, era temperada com azeite de oliva, anchovas e mussarela de búfala. Foi no século XIX, em Nápoles, onde foram adicionados ingredientes como tomate, azeitonas pretas e orégano, dando à pizza sua identidade definitiva e o nome de ‘napolitana’.

Ao longo do tempo, a pizza evoluiu para incluir uma ampla variedade de ingredientes, desde frutos do mar até elementos de sabor doce, refletindo a adaptabilidade da pizza a diferentes culturas e gostos.

E você, como vai comemorar o Dia Mundial da Pizza?