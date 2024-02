Os 4 melhores vestidos dourados das famosas no Grammy: Miley Cyrus brilhou

Os três melhores vestidos dourados do Grammy 2024 Getty Images ( Kevin Winter / Axelle/Bauer-Griffin /Foto: Getty Images)

No mundo da moda, está muito claro que o tapete vermelho e o palco do Grammy Awards 2024 são uma das passarelas mais exclusivas para os designers, graças à exibição de looks e vestidos mais espetaculares.

Desde transparências, bordados brilhantes até os designs com aberturas estratégicas brilharam no evento. O dourado esteve presente e a melhor representante da cor foi Miley Cyrus.

Os especialistas em Feng Shui garantem que o dourado é a cor do sucesso e da felicidade, e já começamos a vê-lo sutilmente em 2023, mas este ano as peças metalizadas em dourado são definitivamente uma tendência e tiveram um protagonismo definitivo no Grammy.

Miley Cyrus seduziu a todos com o dourado

A estrela do pop optou por um look muito especial, um minivestido dourado de malha de corrente com alfinetes entrelaçados, que combinou com sapatos de salto agulha, modelo Tabi, na cor camelo.

O vestido era uma criação dourada, feita sob medida com centenas de alfinetes, pela marca Maison Margiela, que a cobria estrategicamente e definia sua silhueta estilizada.

Definitivamente, a cantora de ‘Flowers’ foi considerada o melhor look da noite, no melhor estilo de uma deusa grega dourada, com uma pele bronzeada que realçava ainda mais o seu vestido.

Tina Turner e o dourado no palco

A cantora americana foi responsável pela homenagem à grande Tina Turner, que faleceu em maio de 2023. A performance de Fantasia Barrino interpretando a música ‘Proud Mary’ foi eletrizante, além de usar um diminuto traje dourado que brilhou no palco.

Barrino deu a mesma energia que Turner e até mesmo seus passos ao cantar essa música.

Mariah Carey e seu corpão em dourado

A cantora Mariah Carey não ficou para trás, com um impressionante design de Laura Basci que a fez brilhar em dourado quando entregou o Latin Grammy a Miley Cyrus.

María Mendes e seu excesso de acessórios

A cantora, mesmo sendo criticada pela quantidade de acessórios e pelo adorno na cabeça que usou no Grammy, não se pode negar que seu vestido dourado com decote em U, sem esses acessórios exagerados, teria sido a sensação.