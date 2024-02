Os 10 melhores perfumes para mulheres de 50 anos: eles são elegantes e farão você rejuvenescer

As fragâncias que encantam as mulheres de 50 anos Instagram: @kenzoparfums / @guerlainbyemalencina /@cacharelparfums (Instagram: @kenzoparfums / @guerlainbyemalencina /@cacharelparfums)

As mulheres de 50 anos sempre procuram por aquela fragrância que as identifique com a elegância e sofisticação.

Em termos gerais, este ano destacam-se as fragrâncias com sândalo, baunilha, chá e os aromas que levantam o ânimo, é por isso que os perfumes sofisticados e suaves que duram o dia todo são os mais procurados.

Aqui te apresentamos uma lista de 10 perfumes elegantes para mulheres de 50 anos:

Flora Gorgeous Gardenia - Eau de Parfum Gucci

É um perfume criado “para todas as mulheres de espírito livre transbordantes de energia positiva”, como afirmam da marca. Ele é projetado em torno da flor gardenia, admirada desde tempos imemoriais por seu esplendor, teria sido usada em elixires e poções mágicas. As notas de gardenia se misturam com outras de jasmim, flor de pêra e açúcar mascavo.

Yes, I Am Bloom Up! - Cacharel

É definido como um perfume “para uma mulher 100% otimista, equilibrada e sempre pronta para avançar e perseguir seus sonhos até o fim. Como a cor rosa, é vibrante, alegre e dinâmico”. É composto por bagas vermelhas vibrantes, sândalo cremoso e um delicado acorde de peônia vermelha para o lado floral.

Aqua Allegoria Forte - Mandarine Basilic Guerlain

Esta fragrância da Guerlain evoca um neroli radiante de luz, envolto pela generosidade de um acorde de figo cremoso, o calor do vetiver e as notas amadeiradas do fava tonka.

Coleção Kenzo Memori

Inspirado na feliz lembrança da infância de Kenzo Takada, o perfume te convida a viajar ao Japão, mais especificamente à casa de chá tradicional onde Kenzo nasceu e cresceu. Esta fragrância é relativamente nova, foi lançada em 2022 e sua nota principal é a magnólia, seguida pelo almíscar e sândalo.

Girls Can Do Anything - Zadig & Voltaire

‘Girls Can Do Anything’ é uma fragrância audaciosa com um toque delicado graças à combinação de pera e fava tonka, que é realçada com notas de baunilha com toques amadeirados.

Infusion de Rose (2017) - Prada

‘Infusion de Rose’ da Prada mistura notas doces e frescas, resultando em um aroma suave e delicado que nos lembra um jardim de rosas selvagens. Esta fragrância floral verde combina notas de neroli e tangerina com rosa da Bulgária e rosa da Turquia.

Yuzu Eau de Parfum - Acqua di Parma

Esta fragrância da ‘Acqua di Parma’ combina o exclusivo aroma do yuzu com as nossas exclusivas notas cítricas. A fragrância chispeante e energizante combina a frescura do yuzu com notas de bergamota, lótus, mimosa, folhas de violeta e jasmim.

Prada Paradoxe

A nova fragrância da Prada é "um convite para descobrir e expressar as múltiplas dimensões paradoxais da mulher. A celebração de ser nunca igual, mas sempre você mesma". Um perfume floral com notas de neroli, almíscar e AmbrofixTM, uma molécula de âmbar exclusiva que nos proporciona um calor vibrante.

Nude Musk - Adolfo Dominguez

A partir de Adolfo Dominguez, este perfume é definido como "a nudez, sem tabus. Um ato poético de rebeldia. Derretedor. Sensual. Nada mais". Sua saída cítrica e coração floral fazem dela uma fragrância requintada.

Fenty Fenty

Uma fragrância profundamente íntima, complexa, vibrante, crua, picante e doce ao mesmo tempo, projetada por Rihanna para todas as pessoas e todas as ocasiões. Ela selecionou manualmente as notas-chave de magnólia, almíscar, tangerina e rosa búlgara na capital mundial dos perfumes, Grasse (França), junto ao mestre perfumista da LVMH Jacques Cavallier-Belletrud, para criar uma experiência floral quente e sensual.