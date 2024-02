O que são as mechas ‘Ravello’? A nova tendência que você precisa para os seus cabelos e que ilumina seu rosto

Se você adora ter seus cabelos com luzes e mechas, então você deve conhecer a nova tendência chamada ‘Ravello’, que vem para realçar os traços faciais, fazer você parecer jovem e bonita.

De acordo com a ‘Marie Claire’, foi criado pelos especialistas para dizer adeus às mechas marcadas e antigas, sem abrir mão de alguns atributos como iluminar o rosto graças à sua nova forma de tingir o cabelo.

O que é a nova técnica de mechas, ‘Ravello’?

As mechas ‘Ravello’ “é uma técnica para o cabelo onde se destaca a iluminação no contorno do rosto, para fazer você parecer com um cabelo espetacular, com muita profundidade e brilho, fazendo com que a pele de cada cliente pareça mais radiante, graças ao fato de enfatizarmos a luz na frente de todo o cabelo”, explica a estilista Ana Karen González, à mesma fonte.

Portanto, pode ser usada por mulheres de todas as idades, texturas capilares e nos tons que preferir, pois fica maravilhoso em tons acobreados, caramelo ou loiros. Deve combiná-los com o seu tom de pele, seja você branca ou morena, para que fique em harmonia e a mudança não seja tão drástica.

Precisamente, se estiver procurando algo sutil e que te faça parecer fresca, podes apostar nas mechas baby Ravello, que são iguais mas mais naturais. “A diferença consiste em leves clareamentos, esta técnica é livre de descolorante, por isso é muito mais saudável, clareamos de 3 a 4 tons da sua base. Os tons dependem da sua cor natural”, acrescentou a especialista.

São muito semelhantes à tendência de mechas face framing que se tornou popular a partir de 2020, depois que outras celebridades como Beyoncé ou JLo apostaram nelas, mas essas podem ser mais espessas e abranger mais espaço no cabelo.