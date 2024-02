Mechas woodlights: 3 ideias de looks para mulheres morenas de 40 a 60 anos que desejam rejuvenescer

Se você tem cabelos castanhos ou é morena, temos a última reinvenção capilar que você deve seguir: as mechas woodlights, que são perfeitas para rejuvenescer e disfarçar as rugas em 2024.

Parte do sucesso que as caracteriza é a sua ampla combinação de tonalidades, que dá um acabamento vistoso, bonito e feminino ao nosso cabelo, independentemente da cor base natural.

Ideias de mechas woodlights para morenas

Em castanho claro

De acordo com Glamour, “as mechas woodlights são uma técnica feita à mão que intercala diferentes tonalidades desde a raiz até as pontas”. Por isso, é tão importante que você vá a um especialista que possa recomendar qual é a paleta ideal para você, de acordo com sua cor de pele e tendências.

Você pode aplicar a tonalidade diretamente no cabelo sem precisar descolorir previamente, o que dá um extra a essa técnica, pois assim não danificamos o cabelo com tantos produtos químicos. Isso ocorre porque as tonalidades são semelhantes à base que você já tem.

Caramelo

No mesmo sentido, a fonte especializada afirma que "a chave para trabalhar esse design de iluminação é escolher um par de tons semelhantes à sua base natural (um claro e outro mais escuro)".

"As tonalidades mais suaves serão aplicadas nas pontas e nas mechas que enquadram o rosto para trazer luz, enquanto as mais escuras serão essenciais para aquelas áreas onde buscamos adicionar volume e dinamismo aos cabelos", acrescentam, assim desfrutaremos de um penteado tridimensional, cheio de movimento e vida.

Mel

Não importa se você tem 30 anos, 40, 50 ou mais, pois todas nós nos sentimos refrescadas e favorecidas, porque as mechas woodlights são suaves e discretas, a ponto de parecer que você nasceu com esse efeito colorido muito bonito.

“O objetivo é adicionar dimensão, textura e luminosidade às características faciais, enquanto nas luzes californianas ou balayage, trabalha-se com gradientes e descoloração”, apontam, sobre a diferença com outras técnicas.