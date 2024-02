Veja o que você deve fazer para ter uma pele radiante como a de Jlo aos 54 anos de idade

Com 53 anos, Jennifer Lopez conseguiu provar que a batalha contra o tempo é uma luta que ela já venceu sem dúvidas. Para a atriz e cantora, não só parece que os anos não passaram, mas também nunca deixou que a idade fosse um limite em sua vida. Como se não bastasse, ela também soube como investir em outros setores que também se tornaram bem-sucedidos em sua carreira.

Um dos mais famosos é a linha de produtos de beleza que Jennifer Lopez lançou há vários anos. Seus produtos são vendidos como água e dizem que a maior parte das vendas se deve ao fato de ela mesma ter se colocado à frente do projeto. A partir do site da ‘Diva do Bronx’, ela foi vista mais de uma vez posando como modelo de sua marca.

Para Jennifer Lopez, não há nada mais importante do que cuidar da pele para parecer radiante. E embora ela mesma tenha explicado que a chave para o sucesso é "dormir pelo menos 8 horas", a verdade é que ela tem vários truques para conseguir isso. Além disso, ela sempre explica que a rotina diária de exercícios é muito importante, assim como uma alimentação saudável. Mas ela também recorre às vitaminas para se manter jovem.