Inspiração: 5 looks em preto que farão você arrasar

Não há cor que tenha mais vantagens na hora de escolher uma peça de roupa do que o preto. As razões são óbvias, ele te faz parecer mais estilizada, magra, sensual e elegante.

Por todas essas razões e muitas mais, o look todo em preto se torna um aliado perfeito.

As ideias de combinação com o preto são muitas, além disso, fazem qualquer mulher se sentir segura de si mesma, pois disfarça maravilhosamente qualquer detalhe do nosso corpo que não gostamos.

O preto combina com todas as cores e existem 5 peças indispensáveis com as quais você pode combinar e ficar espetacular com seus looks.

Blazer preto

Um blazer e uma calça preta nunca faltam no guarda-roupa porque são peças básicas que te salvam em qualquer ocasião. São versáteis e podem ser combinados de mil maneiras para criar looks elegantes, sofisticados e casuais.

Saia de couro preta

É uma peça icônica da moda que tem cativado mulheres de todas as idades e estilos por anos. São versáteis, charmosas e com um toque rebelde, o que as torna indispensáveis no guarda-roupa de qualquer mulher.

Corset preto

É uma das peças que tem história no mundo da moda e ano após ano ressurge como a fênix das cinzas. É uma peça elegante, que te fará sentir sensual e empoderada.

Vestido preto

Chamam-lhe o indispensável de qualquer mulher, seja ela muito magra, voluptuosa, clássica ou rebelde. Sua atemporalidade e as mil formas de combiná-lo fazem dele o rei das peças de vestuário que salvam em momentos inimagináveis.

Esporte casual

É uma tendência que combina o conforto das roupas esportivas com o estilo das roupas casuais. É a opção ideal para quem quer se sentir bem e confortável ao mesmo tempo.