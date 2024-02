Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 9 a 11 de fevereiro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de fevereiro de 2024:

Áries

Fim de semana de trabalho e renda extra. Você recebe um convite para o casamento de um membro da família. Cuide dos problemas de infecção de pele. Um amor do passado procura você para dizer algo.

Você liquida uma dívida e isso o deixará mais calmo. Fim de semana de comprar um presente para alguém.

Vontade de se destacar e de cuidar da aparência. O fundamental para o seu signo é caminhar bastante para ter mais contato com o espiritual. Lembre-se que o seu ponto fraco é o estômago e o intestino, por isso é importante uma alimentação mais saudável.

Touro

Fim de semana de ótimo humor e boas notícias em sua vida. Seu signo se caracteriza por estar sempre feliz e nesta sexta você decide sair com seu parceiro e amigos para se divertirem juntos.

Serão alguns dias de saudade de um amor que se foi ou está longe, tente se comunicar e verá que ficará mais tranquilo. Dias repletos de boas oportunidades. Você precisa ser mais organizado em seus gastos e começar a economizar para o futuro.

Gêmeos

Final de semana de saber perdoar e recomeçar, lembre-se que não é bom guardar tanto ressentimento e é melhor viver em paz para não arrastar energias ruins.

Em questões amorosas, procure chegar a um acordo e tenha um relacionamento mais estável. Seu signo gosta muito de conhecer cidades e países, então se dê a oportunidade.

Você recebe um dinheiro que não esperava e decide começar a economizar para ter bens no futuro. Tenha cuidado com o que você come e se você bebe álcool tente se policiar um pouco para não ter consequências negativas.

Câncer

Sexta-feira de muito trabalho pendente, então procure organizar um pouco mais o seu tempo para que tudo corra da melhor forma possível.

Procure controlar a ansiedade e finalizar bem todas as suas tarefas. Não vá atrás se essa pessoa não corresponde a você, é melhor terminar e procurar carinho em outro lugar.

Lembre-se que às vezes é bom não ser tão teimoso e é preciso seguir em frente para que as energias não fiquem estagnadas. Você recebe uma compensação financeira e deve economizar um pouco.

Leão

Você ficará muito atento ao que está vivenciando, lembre-se que seu signo é de extremos, ou seja, às vezes está muito feliz e outras vezes triste; encontre um equilíbrio.

Sexta-feira de reuniões de trabalho e de avaliação, procure estar muito atento a tudo o que pedem no trabalho para que você não tenha problemas.

Você ganha dinheiro extra com uma venda de um carro. Os leoninos solteiros encontrarão um amor que será muito compatível e apaixonado.

Quem está em um relacionamento tem que aprender a conhecer o parceiro aos poucos e não ser tão intenso.

Virgem

Sexta-feira de muitas tarefas e procure administrar mais o seu tempo para não se sentir pressionado depois. Você recebe uma proposta de emprego.

Diante de conflitos evite ser muito explosivo e saiba se controlar, pois é melhor tentar manter a calma.

Tente eliminar os vícios e o álcool da sua vida, que não vão lhe fazer bem, e inicie uma rotina de exercícios e alimentação para que você tenha a melhor saúde.

Libra

A sorte estará do lado do seu signo nestes três dias. Nesta sexta-feira você vai dedicar a refazer seus planos e definir o que você vai fazer em 2024.

Tenha organização para concluir os projetos para ser melhor e ter mais abundância. Você faz reparos em seu carro.

Um novo amor convida vocês a passarem momentos juntos, lembre-se que sua melhor compatibilidade será com Áries e Câncer, por isso não hesite e deixe o amor entrar em sua vida. Poupe dinheiro.

Escorpião

Neste final de semana você terá muita força interior para se antecipar a qualquer problema. Vá em frente e procure sempre continuar aprendendo, isso ajuda o seu signo a se sentir útil na vida.

O amor é dado sem limites e você não precisa comprá-lo, então não tenha medo de ficar um pouco sozinho e deixar aquele parceiro que não é para você, tenha em mente que você merece estar com uma pessoa que é vale a pena.

Faça uma caminhada à noite para que as energias positivas se intensifiquem em sua vida. Suas qualidades psíquicas se desenvolverão nestes dias e a intuição também.

Sagitário

Você vai reorganizar sua vida pessoal durante este final de semana e resolve as tarefas pendentes. Reunião e trocas de projetos, será um dia muito intenso e com energias fortes, então procure não brigar com ninguém.

No amor você conhecerá pessoas muito compatíveis com o seu signo, o que elevará sua autoestima. Quem está em casal terá um fim de semana de plena convivência.

Alguém procura você para pedir um favor financeiro. Um bom olho para os negócios pode ajudar a sua vida financeira.

Capricórnio

Você enfrentará complicações no ambiente de trabalho. Procure relaxar e não cair em provocações. Pense duas vezes no que vai dizer.

Cuide de problemas ósseos e quedas, você deve ter cautela. Você receberá um presente inesperado de um novo amor. Não se estresse com o que as pessoas falam sobre você, sua energia é muito intensa e isso ajuda a proteger da inveja.

No amor você permanecerá solteiro, apenas conhecendo pessoas legais, mas sem estabelecer nenhum compromisso. Hora de crescer financeiramente.

Aquário

Seu signo é o mais extrovertido e sociável do Zodíaco, mas seu ponto fraco é a vaidade. Cuide de si, mas não caia em egos.

Cuidado com alguém que o coloca em conflito no seu ambiente de trabalho ou nos círculos sociais; mude isso para ficar em paz.

Tome cuidado com lesões e tome bastante vitaminas e líquidos saudáveis. Eles vão convidar você para uma viagem. Você decide se comprometer com seu parceiro e tudo sai bem em um relacionamento amoroso estável.

Peixes

Este fim de semana será de sorte para o seu signo em todos os sentidos, principalmente no romance. Muito importante que você esteja no seu melhor e tome boas decisões.

Você viaja e pode passar um tempo com sua família. Você recebe um dinheiro inesperado. Um amor do passado quer saber de você ou voltar. Um presente que você vai gostar muito será dado.