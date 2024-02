Feng Shui: os 3 rituais que você deve fazer para atrair a abundância para sua casa

A filosofia do Feng Shui afirma que as cargas energéticas que carregamos em nosso interior são definidas pelos objetos que nos cercam.

Considera que alguns objetos em nossa casa são portadores de sorte, assim como há outros que não são e é melhor removê-los para melhorar a energia.

Os rituais também fazem parte desta filosofia milenar e nos ajudam a estar em melhores condições de atrair a abundância e a prosperidade.

Para melhorar o que chamam de aura energética, existem rituais que transformam essas energias negativas em positivas e atraem a abundância. Para obter esses resultados, aqui estão 3 rituais.

Os rituais eficazes para atrair a abundância

Ritual do sapato

De acordo com o Feng Shui, para realizar este primeiro ritual é importante fazê-lo apenas às segundas-feiras. Diz-se que no primeiro dia da semana aumentam as possibilidades de atrair muito dinheiro e abundância de uma forma mais fácil. Consiste em deixar uma moeda dentro de um sapato, que depois levaremos durante todo o dia, para conduzir nosso destino financeiro por um bom caminho.

Ritual da vela branca

O Feng Shui oferece uma prática alternativa com a ajuda de uma vela branca e um pouco de açúcar. Para colocá-la em prática, comece montando um círculo em uma mesa, com a ajuda do açúcar, onde você deixará no centro uma vela acesa de cor branca. Depois de fazer tudo isso, fique na frente da chama e comece a visualizar a abundância que deseja que chegue em sua vida.

Ritual da canela

De acordo com o Feng Shui, o ritual da canela é um dos mais escolhidos pelas pessoas devido à sua eficácia para atrair abundância e riqueza. O processo consiste em misturar um pouco de canela com açúcar nas mãos e depois começar a esfregá-las uma na outra. O ideal é realizar essa prática durante os dias de segunda-feira, pois também aumenta as chances de se obter um melhor emprego.