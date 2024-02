Feng Shui: 3 formas de usar a canela em sua casa para atrair sucesso, amor e dinheiro

De acordo com a filosofia do Feng Shui, tem propriedades que podem ajudar a eliminar as energias negativas e abrir caminhos para que coisas boas cheguem à vida.

Então aqui estão três banhos para abrir caminhos, atrair amor e dinheiro:

Banheiro para abrir caminhos para o sucesso

Ingredientes

Canela

Camomila

Anis estrela

Laranja

Mel

Preparação

Em uma panela, adicione 3 litros de água, 2 paus de canela, 1 colher de chá de camomila, 2 pedaços de anis estrelado, casca de 1 laranja e 1 colher de sopa de mel.

Deixe ferver esta infusão por 10 minutos

Apague o fogo e deixe a água esfriar.

Despeje a água numa banheira ou bacia.

Entre na banheira e sente-se confortavelmente ou use uma cadeira e jogue água no seu corpo.

Feche os olhos e concentra a sua energia em atrair sucesso para a tua vida.

Quando terminar, se enxague com água fria.

Banheiro para atrair o amor

Ingredientes

Canela

Pétalas de rosas

Louro

Ruda (es) - Ruda (pt)

Alecrim

Preparação

Adicione 3 litros de água em uma panela e adicione 1 xícara de canela em pó, 7 pétalas de rosas vermelhas e 3 folhas de louro, 1 ramo de arruda e 1 de alecrim.

Deixe ferver por 10 minutos, desligue o fogo e deixe a água esfriar.

Despeje a água em uma banheira, entre e sente-se confortavelmente.

Fecha os olhos e concentra a tua energia em atrair o amor para a tua vida.

Permanece na banheira por 20 minutos

Quando terminar, se enxague com água fria.

Banho para atrair dinheiro em abundância

Ingredientes:

Canela

Casca de laranja

Cravo-da-índia

Alecrim

Mel

Preparação

Adicione 3 litros de água em uma panela e adicione 1 xícara de canela em pó, a casca de 1 laranja, 1 punhado de cravo-da-índia, 2 ramos de alecrim e 1 colher de sopa de mel.

Deixe ferver por 10 minutos, desligue o fogo e deixe a água esfriar.

Despeje a água em uma banheira ou banheira e entre nela. Se você não tiver uma banheira, você pode tomar banho jogando água pelo seu corpo.

Fecha os olhos e concentrai a vossa energia em atrair dinheiro para a vossa vida.

Quando terminar, se enxague com água fria.

Os banhos de abertura de caminho com canela são uma forma simples e eficaz de atrair boa sorte, prosperidade e amor para a sua vida. Se acredita na magia, estes banhos com canela podem ser um poderoso ritual de Ano Novo, que pode te ajudar a alcançar as suas metas de 2024. Mãos à obra!

