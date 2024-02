Evite que a síndrome de Houdini afete sua vida na escola ou trabalho

A capacidade de estabelecer vínculos afetivos com outras pessoas é uma ação normal para a maioria dos seres humanos. Muitos outros costumam ter dificuldades para se associar, o que na internet é chamado de síndrome de Houdini, que pode afetar sua vida.

O suposto síndrome de Houdini consiste na incapacidade ou na evitação de estabelecer vínculos emocionais profundos e duradouros com outra pessoa, conforme relatado pela Universidade Nacional Autônoma do México em sua revista digital.

O que dizem os especialistas no assunto?

"Uma síndrome, no que se refere à genética, é um grupo de características ou condições que tendem a ocorrer juntas e caracterizam uma doença reconhecível. Algumas síndromes têm uma causa genética", compartilhou a página National Human Genome Research Institute.

No entanto, essa suposta "síndrome" (assim como a síndrome de Peter Pan, a síndrome da cabana, a síndrome do rosto vazio, entre outros) não está classificada como tal no Capítulo V da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde.

Também não está catalogado assim no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da Associação Psiquiátrica Americana (APA), ou em algum outro modelo psiquiátrico de classificação aberto.

Ou seja, o que a internet descreve como síndrome de Houdini não constitui uma patologia reconhecida pela ciência.

Uma forma de não se responsabilizar

"Esta é uma forma de não se responsabilizar pela própria vida. Acredito que a reflexão sobre esse problema associado aos vínculos afetivos, que não é um transtorno mental, deve ser feita a partir da ética e da sociedade, que é a que está doente", afirmou Ricardo Trujillo Correa, acadêmico da Faculdade de Psicologia da UNAM.

O consumo na internet de um discurso curto e rápido domina hoje em dia a atenção daqueles que não buscam, nas outras pessoas, envolver-se profundamente, o princípio que é apreciado em ‘Amor Líquido’, obra do autor judeu Zygmunt Bauman.