Equilíbrio digital: 5 maneiras de preservar sua saúde mental e física no mundo digital

Se você passa longos períodos em frente ao computador ou celular, sabe como a vista pode ficar cansada no final do dia. No entanto, adotar algumas práticas pode ajudar a reduzir os impactos negativos dessa rotina intensa.

Danos causados pela exposição às telas

Um relatório norte-americano destacou os danos que podem ocorrer ao corpo após uma longa exposição às telas. Olhos secos, mente cansada e dores de cabeça são apenas algumas das consequências relatadas.

Buscando equilíbrio na era digital

Quando a jornada de trabalho termina, buscar atividades que não envolvam telas pode ser benéfico para a saúde mental e física. Desconectar-se e descansar a mente são práticas importantes a serem adotadas.

Estratégias para minimizar os danos

1. Gerencie o tempo fora do trabalho

Embora seja inevitável passar tempo diante das telas devido às exigências profissionais, é essencial reservar momentos para descansar os olhos. Mesmo dedicar algumas horas por semana a atividades sem telas pode fazer diferença.

2. Faça pausas regularmente

Mesmo durante o expediente, é fundamental fazer pausas. Seguir o método do Dr. Ronald Benner, que recomenda pausas a cada 20 minutos para focar em um objeto distante por 20 segundos, pode ajudar a reduzir a fadiga ocular. Além disso, levantar-se da cadeira e fazer alongamentos de tempos em tempos é importante para o bem-estar físico.

3. Reduza o uso de aparelhos eletrônicos

Dedicar pelo menos uma vez por semana a atividades que não envolvam eletrônicos pode ser revigorante. Desde pintura até jogos de tabuleiro, há diversas opções para se desconectar do mundo digital.

4. Organize o ambiente de trabalho

Investir em um espaço de trabalho confortável é crucial para minimizar os danos causados pela exposição às telas. Garanta uma boa postura, controle o brilho da tela e a iluminação do ambiente para proteger sua saúde.

5. Consulte profissionais regularmente

Para aqueles que passam muito tempo em frente às telas, é fundamental realizar exames regularmente. Consultas com oftalmologistas e profissionais que cuidam da postura e questões musculares são essenciais para garantir o bem-estar.

Adotar essas cinco dicas pode ajudar a minimizar os danos causados pela exposição prolongada às telas. Gerenciar o tempo, fazer pausas regulares, desconectar-se, organizar o ambiente de trabalho e cuidar da saúde com consultas médicas são passos importantes para manter o equilíbrio em uma era digital.

