Dicas para aprender a lidar com colegas de trabalho difíceis

O ambiente de trabalho adverso é um fator que os especialistas apontam como gerador de ansiedade e estresse, o que afeta diretamente o desempenho dos trabalhadores. Essa situação pode desencadear, em muitos casos, problemas mais graves como a depressão e, em situações conflituosas, comportamentos de assédio no trabalho.

Esses fatores contribuem para uma diminuição na produtividade, aumento de erros, reclamações de clientes e maior absenteísmo, tendo consequências significativas para a empresa.

A essas problemáticas se somam outros desafios, como o aumento da irritabilidade, relacionamentos deficientes dentro da equipe, menor comunicação e empatia, e até mesmo a possibilidade de isolamento.

Estas circunstâncias podem surgir por diversos motivos, como o excesso de responsabilidade, a complexidade da conciliação entre trabalho e vida pessoal, a instabilidade no emprego ou as relações com os colegas.

Diante da necessidade de enfrentar esses desafios, os especialistas fornecem uma série de conselhos práticos. É fundamental enfrentar a situação de maneira direta, analisando as causas subjacentes e considerando a possibilidade de implementar mudanças.

Além disso, é aconselhável mostrar empatia e manter a calma em momentos de tensão, assim como estabelecer limites claros para se proteger de possíveis conflitos. É essencial não permitir ser manipulado por colegas difíceis e, caso os problemas persistam, buscar ajuda de um superior para encontrar uma solução.

É enfatizada a importância de evitar críticas no ambiente de trabalho e recorrer a técnicas de relaxamento para lidar com a tensão. Em situações de conflito com superiores, sugere-se compreender as razões por trás do seu comportamento e ajustar o próprio de maneira inteligente para evitar confrontações. Se a situação ultrapassar os limites do respeito ou se existirem protocolos de prevenção de conflitos na empresa, é fundamental ativá-los.

A comunicação efetiva é um pilar fundamental para resolver conflitos no trabalho. Recomenda-se usar a primeira pessoa, fazer perguntas em vez de assumir situações, focar nos fatos em vez das características pessoais, ser específico e evitar generalizações negativas, além de estar aberto a outros pontos de vista em caso de discordância.