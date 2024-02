Cruzeiros Disney, uma experiência mágica para viver em família

É bem conhecido que um grande número de pessoas de todas as idades amam a marca Disney devido à sua capacidade de despertar sentimentos de nostalgia, seu compromisso com a qualidade e a excelência, suas narrativas universais e mensagens positivas, sua capacidade de inovar e suas experiências imersivas e mágicas.

Minnie Mouse enfeita o belo hall principal do Disney Fantasy Cruise (Publimetro/Ignacio Campos)

Descobrindo a magia

Todos esses elementos combinados criaram uma conexão emocional duradoura entre a Disney e seu público em todo o mundo, que se fazem presentes ao navegar em um de seus cruzeiros, onde tudo é focado para que você faça uma viagem dos sonhos, gerando em você belas e inesquecíveis memórias.

Os cruzeiros da Disney oferecem entretenimento de classe mundial para todas as idades, com espetáculos teatrais, atividades interativas, clubes infantis supervisionados por pessoal capacitado, piscinas temáticas e áreas exclusivas para adultos.

As crianças podem se divertir com vários personagens de Toy Story no clube infantil (Publimetro/Ignacio Campos)

A gastronomia é outro destaque, com uma variedade de restaurantes temáticos que vão desde jantares elegantes com personagens até buffets informais com opções para todos os gostos.

Além disso, os destinos são cuidadosamente selecionados para oferecer aventuras emocionantes tanto em terra como no mar, com excursões nos portos de escala que permitem explorar destinos exóticos e culturas fascinantes.

Na cabine familiar Deluxe com vista para o mar e varanda, você terá vista para o mar (Matt Stroshane/Matt Stroshane, photographer)

Disney Fantasy, por onde começar?

Este navio oferece experiências de entretenimento projetadas especificamente para cruzeiros mais longos, com atividades e áreas exclusivas para crianças, famílias e adultos.

Há tantas atividades que você nunca vai ficar entediado, mas uma recomendação é ir ao AquaDuck, uma atração aquática de 233 metros de comprimento que suspende os passageiros sobre o mar.

Na piscina principal você pode se divertir enquanto assiste a um dos filmes da Disney no telão (Publimetro/Ignacio Campos)

Para o entretenimento familiar, oferece desde espetáculos teatrais até festas no convés. É possível assistir a espetáculos teatrais no estilo da Broadway no Walt Disney Theatre, onde são apresentados ‘Frozen, A Musical Spectacular’, que encantará você com seus personagens trazidos à vida no palco, ou ‘Disney’s Aladdin - A Musical Spectacular’, uma comédia de ritmo acelerado.

Também são projetados filmes no Walt Disney Theatre, assim como no deck próximo à piscina familiar e no Buena Vista Theatre, um cinema com assentos confortáveis no estilo estádio que exibe filmes de lançamento.

À noite, uma festa é oferecida no convés cheio de diversão familiar com música eletrizante, visuais impressionantes e efeitos especiais.

Desfrutar dos três restaurantes temáticos familiares a bordo do Disney Fantasy é conveniente e sem complicações, pois os hóspedes ‘rodam’ pelos restaurantes todas as noites acompanhados pela mesma equipe de serviço para desfrutar de uma variedade de menus e cozinhas, além de um serviço amigável e personalizado.

O Disney Fantasy conta com diversos restaurantes para café da manhã, almoço ou jantar e dois exclusivos para uma experiência gastronômica a dois (Publimetro/Ignacio Campos)

Royal Court é um requintado restaurante digno de uma família real, Enchanted Garden, um oásis transformador inspirado nos jardins de Versalhes, e Animator’s Palate, um restaurante exclusivo da Disney Cruise Line, onde antes de fazer o pedido você precisa desenhar algo que será apresentado em um avental, entregue ao seu garçom, e quase no final da refeição você será surpreendido com uma animação dos desenhos feitos em sua mesa dançando com personagens da Disney, projetada em todas as telas do restaurante.

O Disney Fantasy parte de Cabo Canaveral em itinerários de sete noites pelo Caribe Oriental e Ocidental, e cada cruzeiro inclui uma parada na ilha privada paradisíaca da Disney, Castaway Cay.

O Disney Fantasy faz escala na Ilha de Cozumel, no México (Publimetro/Ignacio Campos)

Se quiser embarcar nesta aventura, visite o site deles para fazer um orçamento, necessidades e datas disponíveis, onde você terá diferentes opções para tornar o sonho de navegar em casal ou com a família uma realidade.

Quanto custa?

O valor do cruzeiro é a partir de US$ 1.639,00 para duas pessoas realizando a travessia de três noites de San Diego, Califórnia, para Ensenada, Baja California Norte, a bordo do Disney Wonder de segunda-feira, 5 de maio, a quinta-feira, 8 de maio, em uma cabine interna, de acordo com informações fornecidas em seu site. Nessa tarifa estão incluídos entretenimento e atividades, 3 refeições diárias, além de petiscos, café, chá e refrigerantes ilimitados, acomodação de acordo com a categoria selecionada, clubes privados para crianças e atividades exclusivas para adultos.

Este preço é apenas uma referência, uma vez que o preço final depende de várias combinações, como o destino escolhido, o plano de refeições, o consumo de álcool, o número de pessoas, a categoria da cabine, entre muitas outras variáveis.