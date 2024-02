Cortes de cabelo fevereiro 2024: o calendário lunar com as melhores datas para mudar o visual

Cortes de cabelo fevereiro de 2024 de acordo com o calendário lunar Freepik

Se você está pensando em mudar o visual, não pode deixar de conferir o calendário lunar para os cortes de cabelo de fevereiro de 2024.

Seu cabelo ficará lindo se você seguir o calendário lunar (Freepik)

De acordo com especialistas, isso tem grande influência na beleza do resultado, pois diz que a lua crescente favorece o crescimento do cabelo após um corte de cabelo, enquanto se você deseja que ele cresça mais lentamente, deve cortá-lo durante a fase lunar minguante.

O calendário lunar para cortes de cabelo fevereiro 2024

De acordo com os especialistas da Clara, estes são os dias que você deve marcar na sua agenda:

1 de fevereiro: Perfeito para um corte de cabelo audacioso e forte.

Perfeito para um corte de cabelo audacioso e forte. De 8 a 11 de fevereiro : Ideal para fazer uma mudança de visual de qualquer tipo que preferir.

: Ideal para fazer uma mudança de visual de qualquer tipo que preferir. De 16 a 19 de fevereiro: Volta a ser uma janela ideal quando queres que o cabelo cresça rápido, forte e saudável.

Volta a ser uma janela ideal quando queres que o cabelo cresça rápido, forte e saudável. De 26 a 27 de fevereiro: Os últimos dias do mês para fazer seu corte de cabelo fevereiro 2024 de acordo com o calendário lunar.

“Alguns tratamentos capilares, como a descoloração ou permanente, podem danificar o cabelo. “Ao cortá-lo nos dias mencionados, você conseguirá fortalecê-lo para que nada te pare”, afirmam, pois isso se aplica a qualquer mudança que você faça no cabelo, incluindo tinturas, mechas e similares”.

A lua tem muito impacto no nosso visual (Foto: Unsplash)

Outro aspecto chave a ser considerado ao seguir os dias para o corte de pontas, ou radical, é o local onde você está. O calendário lunar não é o mesmo em todo o mundo, verifique antes de ir até o cabeleireiro.