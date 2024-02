Cortes de cabelo curto: 8 estilos em tendência que rejuvenescem

A partir dos 40 e 50 anos, encontrar um corte de cabelo que favoreça e esteja na moda pode não ser tão fácil. Especialmente se estamos procurando um estilo curto que seja confortável no dia a dia, mas também versátil para penteados.

Estes cortes de cabelo femininos que são tendência em 2024 são pensados para rostos maduros.

Cortes de cabelo curto pixie

Tem um grande poder rejuvenescedor, especialmente se combinado com outros elementos como franjas, topetes e mechas. Fica especialmente bem com textura, como Sharon Stone usa.

Cortes de cabelo curto bob

O bob nunca sai de moda e também é uma opção ideal para rejuvenescer rostos maduros. Além disso, adapta-se a qualquer tipo de rosto apenas brincando com o comprimento e é uma opção ideal para aquelas que veem no pixie uma mudança muito radical. Em 2024, veremos muito dele com esse acabamento polido e com as pontas para dentro, que a atriz Christina Ricci tem usado.

Cortes de cabelo curto bixie

É um corte de cabelo que combina a forma de um pixie (curto nas laterais e longo em cima) com o comprimento de um bob (na altura do queixo), para obter um estilo híbrido que permite muitas opções de penteado. Aitana Sánchez-Gijón encontrou nele um estilo rejuvenescedor e estiloso que fica maravilhoso em seu formato de rosto.

Cortes de cabelo curto microbob

Este corte adiciona doçura ao rosto ao mesmo tempo em que rejuvenesce. É cortado na altura do lóbulo da orelha, muitas vezes com franja (embora isso dependa de quanto tempo você está disposta a dedicar à manutenção diária). Tudo isso, sem perder a essência do cabelo comprido, o que permite que você use ondas, cabelo liso, cabelo com risca de lado ou no meio, bem como semi-presos. O exemplo da atriz Naomi Watts é uma referência para mulheres maduras e demonstra o efeito rejuvenescedor deste estilo.

Cortes de cabelo curto shaggy bob

Trata-se de manter o comprimento até o queixo, mas descontruir a silhueta do corte com camadas leves que proporcionem um efeito emplumado aos fios. Por isso, se você optar por esse corte, só precisará secar o cabelo de cabeça para baixo por alguns minutos com o secador para obter o acabamento perfeito. E, se você usar com franja, como na imagem, o efeito rejuvenescedor será total.

Cortes de cabelo curto mullet

Trata-se de um estilo com um toque de rebeldia, que no entanto pode trazer à tona o seu lado mais feminino. É cortado longo atrás e curto na frente, com uma diferença de comprimentos que cria uma espécie de degrau marcado nas laterais. Você pode usá-lo tanto com franja (como Miley Cyrus) como sem ela, e se pentear as pontas para fora, conseguirá um estilo 100% rejuvenescedor e muito atual.

Cortes de cabelo curto em tigela

Se você decidir por esse corte, é melhor levá-lo como a atriz Rebecca Hall, com as pontas ligeiramente desiguais, as patilhas marcadas e penteado com textura. E, caso esteja se perguntando, o que diferencia esse corte do pixie é o contorno igualado, com o mesmo comprimento na frente, atrás e nas laterais.

Cortes de cabelo curto pixie com franja desfiada

Uma das tendências mais claras de 2024, que a atriz Belén Cuesta está usando, é esse pixie com franja desfiada, que fica tão bem para mulheres acima de 40 e 50 anos. Dá um ar descontraído e muito atual ao visual, ideal para parecer alguns anos mais jovem. A chave está em dar movimento ao penteado para poder brincar com as mechas e obter um acabamento bagunçado.