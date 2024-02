As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (09).

Áries

Os solteiros terão casos passageiros. As amizades desaparecem devido a fofocas e mal-entendidos. Faça um curso de idiomas novamente. Tenha cuidado com seu dinheiro e não empreste para ninguém. Seu amuleto da sorte é dourado ou na cor dourada, então você deve usar anel, corrente ou brincos, mas limpe-os com água benta e perfume para afastar a negatividade.

Touro

Seu signo é apaixonado e busca sexo para se sentir bem, e hoje em dia você encontrará um amor passageiro e apaixonado. Utilize corrente e pingente de prata como amuleto de proteção contra más energias. Limpe-os a cada 21 dias com água benta e perfume. Não fique paralisado, aproveite as oportunidades para ter mudanças positivas em sua vida, lembre-se que as coisas têm que passar por mudanças para evoluir na vida.

Gêmeos

Aprenda a gerenciar melhor seu caráter inconstante e inconstante. Os solteiros encontrarão um amor forte e profundo com um signo de fogo . Tenha cuidado com roubos e perdas, seja mais cauteloso com todos os seus pertences. Use uma moeda de cobre como amuleto de proteção contra más energias.

Câncer

Um amor do passado vai te procurar para que volte, não se recaia se já superou o caso de amor que teve há alguns anos. Use um limão verde com seu perfume em um saquinho vermelho na bolsa como amuleto de proteção, lembre-se que você é alvo fácil de inveja e energias ruins.

Com informações do site Nueva Mujer