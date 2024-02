Aprenda a detectar os sintomas de depressão em crianças e como tratá-la

A depressão infantil está emergindo como um problema de saúde mental cada vez mais relevante, pois tem sido observado um aumento no diagnóstico de transtornos depressivos em crianças. Esse fenômeno tem levado a um chamado de atenção para que os pais estejam alertas aos sinais e sintomas, permitindo uma intervenção oportuna quando necessário.

Embora seja comum que as crianças manifestem sentimentos de infelicidade, tristeza e irritabilidade como reações a eventos externos, uma pequena porcentagem pode experimentar sintomas depressivos persistentes durante a infância e adolescência. É importante diferenciar entre a tristeza, uma emoção natural, e a depressão, um transtorno grave do estado de humor que requer atenção especializada.

Estudos recentes indicam que aproximadamente 2% das crianças e 4-8% dos adolescentes apresentam depressão, com um impacto significativo em diversas áreas de suas vidas, incluindo o desempenho escolar e os relacionamentos interpessoais.

As crianças, mesmo quando pequenas, podem se sentir culpadas ao ver a um de seus pais tristes. Foto: bing.com/images.

Os sintomas da depressão em crianças podem variar de acordo com a personalidade e estágio de desenvolvimento, mas geralmente incluem mudanças de humor, perda de interesse em atividades anteriormente apreciadas, alterações no apetite e sono, pensamentos de inutilidade ou culpa, fadiga e dificuldades de concentração. É importante destacar que esses sintomas também podem estar presentes em outros transtornos psicológicos, o que enfatiza a importância de uma avaliação profissional adequada.

Os fatores de risco para a depressão infantil incluem traços temperamentais, experiências adversas na infância, antecedentes familiares de transtornos depressivos, comorbidade com outros transtornos psicológicos e doenças físicas crônicas.

As crianças aprendem muito facilmente quando estão interessados em um tema | (Pexels)

O diagnóstico da depressão em crianças pode ser complicado devido à sobreposição de sintomas com outros distúrbios, como ansiedade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No entanto, é considerado um transtorno depressivo maior se a criança apresentar cinco ou mais sintomas durante pelo menos duas semanas.

O tratamento da depressão em crianças pode incluir terapia psicológica, tratamento farmacológico ou uma combinação de ambos, dependendo da gravidade dos sintomas. Os pais também desempenham um papel fundamental ao promover uma autoestima positiva, manter a estabilidade familiar e fornecer apoio emocional aos seus filhos.

Os especialistas recomendam que os pais estejam atentos aos sinais e sintomas de depressão em crianças e procurem ajuda profissional, se necessário. Com o tratamento e apoio adequados, as crianças com depressão podem experimentar uma melhoria significativa em seu bem-estar emocional e qualidade de vida.