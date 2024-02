Adeus ao balayage! As mechas naturais que disfarçam os cabelos brancos e iluminarão o seu rosto

O tempo de esconder os cabelos brancos a todo custo e fingir que eles não existem chegou ao fim. Agora, eles são aproveitados e, em vez de escolher a escravidão da tintura, que exige visitar o salão de beleza a cada mês, as mulheres preferem integrá-los de forma natural no cabelo. Como? Com colorações em tendências como as mechas espinha de peixe.

Chegou a hora de dizer adeus ao balayage: madeixas em espinha para disfarçar os cabelos grisalhos

São conhecidas como mechas espinha de peixe ou ‘herringbone highlights’ a um tipo de mecha feita com cor para disfarçar os cabelos grisalhos. Consiste em sobrepor diferentes tons de forma escalonada para obter um resultado mais natural e difuso que consiga integrar as mechas grisalhas.

Para alcançar isso, as mechas são aplicadas em um padrão de espinha de peixe através de finas seções de cabelo que permitem criar diferentes tons, nos quais é possível disfarçar naturalmente os cabelos grisalhos.

A cor necessária para disfarçar os cabelos grisalhos é semelhante ou um tom mais claro que a cor base do cabelo. É por isso que os cabelos grisalhos se integram muito bem ao cabelo e permitem um acabamento muito natural. O objetivo é criar um acabamento personalizado em cada caso, evitando a manutenção exigente da tintura tradicional.

As mechas espinhas que conseguem rejuvenescer o estilo

Mechas espetadas castanho e mel: é ideal para obter reflexos em tom de mel que proporcionam um acabamento muito natural e fazem com que os cabelos grisalhos passem completamente despercebidos no cabelo.

Mechas espigas loiro platinado: é ideal para um cabelo loiro em que se pode aproveitar o padrão de espinha de peixe para obter diferentes nuances claras que se integrem perfeitamente com o tom dos cabelos grisalhos.

Mechas espinhas loiro acinzentado: em cabelos castanhos ou loiros escuros, é possível brincar com mechas em tom acinzentado para disfarçar perfeitamente os cabelos grisalhos.