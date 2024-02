A piscina é segura para os cães? Conheça os riscos

Em muitas regiões onde as altas temperaturas são comuns, as pessoas costumam buscar alívio do calor mergulhando na piscina. No entanto, o que muitos desconhecem é que os cães também podem sofrer as consequências desse clima extremo.

A solução que os donos de cães costumam encontrar, e até mesmo os próprios cães, é se refrescar na piscina. Mas existem riscos para os cães ao nadar? Os produtos químicos utilizados na água podem afetar sua saúde?

Um dos possíveis problemas ao colocar um cachorro na piscina é a intoxicação pelos produtos químicos utilizados para mantê-la em condições ideais. Os fabricantes geralmente recomendam evitar o contato direto com esses produtos recém-adicionados à água, pois podem causar lesões na pele, vias respiratórias e visão do cachorro, colocando sua vida em risco.

Outro risco é a exposição ao sol, que pode causar queimaduras em cães de pelagem clara ou albinos, bem como doenças pré-cancerígenas ou câncer de pele. Por isso, é recomendável aplicar protetor solar para cães e evitar que fiquem expostos ao sol por períodos prolongados, o que poderia levar a uma insolação ou golpe de calor.

Animais de estimação na piscina Cachorros brincando na piscina / Pixabay

Ao introduzir um cão na piscina, é importante fazê-lo sempre na companhia do dono ou de um adulto que possa supervisioná-lo e socorrê-lo se necessário. A vigilância constante é fundamental para evitar que o cão se canse ou ingira água contaminada com produtos químicos, o que poderia causar um acidente.

Desfrutar da piscina com seu cachorro pode ser uma experiência prazerosa, desde que seja feito com respeito, paciência e segurança. É importante lembrar que assim como as pessoas, os cachorros têm suas próprias personalidades e necessidades.