A Disney apresenta vestidos de noiva inspirados em suas vilãs

Eles fazem parte dos personagens mais populares e agora, os vilãs da Disney inspiram novos vestidos que fazem parte da coleção 2024 de Disney’s Fairy Tale Weddings da Allure Bridals. Com uma mistura de estilo sofisticado e toques de fantasia, os vestidos são inspirados nos vilões da Disney Úrsula, Malévola, Rainha Má e Jafar.

Os novos vestidos são tão versáteis quanto românticos, cada um evoca temas das queridas histórias da Disney e realça detalhes icônicos e acentos coloridos de cada um dos looks dos personagens.

Foto: Claire Celeste O novo vestido de noiva de Ursula da Disney (That First Moment Photography/That First Moment Photography)

Os quatro estilos já estão disponíveis em preto ou marfim, a partir de US$ 2.000 mil. O vestido inspirado em Úrsula da Disney é caracterizado por uma silhueta de sereia com detalhes bordados combinando no corpete. Imitando o estilo dramático de Úrsula, o vestido está disponível em marfim ou preto, com mangas transparentes removíveis que têm detalhes nos punhos. Para dar vida à essência de Malévola da Disney, as noivas podem optar por um vestido de corte ajustado em tons de preto e verde.

Foto: Claire Celeste O novo vestido de noiva de Malévola da Disney (That First Moment Photography/That First Moment Photography)

O vestido está decorado com um brilhante veludo verde e delicadas aplicações de renda sobreposta em uma tela de organza preta. Por outro lado, a versão em marfim oferece detalhes de renda chiffon que dão um toque mais suave. Inspirado na vilã do filme ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ dos estúdios de animação da Walt Disney, o vestido da Rainha Má é decorado com renda linear, enfeites florais em 3D e contas e lantejoulas delicadamente colocadas sobre tule.

Foto: Claire Celeste O novo vestido de noiva da Rainha Má da Disney (That First Moment Photography/That First Moment Photography)

A silhueta do vestido apresenta um decote em forma de coração que leva a um corpete com uma ponta afiada e um bordado chamativo. Disponível em preto, marfim ou dourado, o vestido é complementado com um tecido com babados para maior elegância. Digno de um grande visir de Agrabah, o vestido inspirado em Jafar da Disney está disponível em um sutil tom de marfim ou um ousado preto. O vestido apresenta um decote pronunciado que lembra o notável colar de Jafar, acentuado pelo próprio colarinho feito com tecido de cetim. Adicionando um toque de sofisticação, o corpete é projetado com um toque masculino e é combinado com mangas longas levemente bufantes com punhos abotoados.

Foto: Claire Celeste O novo vestido de noiva de Jafar da Disney (That First Moment Photography/That First Moment Photography)

A coleção 2024 Disney Fairy Tale Weddings também inclui vestidos inspirados nos personagens das princesas da Disney: Ariel, Aurora, Bela, Cinderela, Jasmine, Pocahontas, Rapunzel, Branca de Neve e Tiana. Cada vestido evoca o espírito de seu próprio nome com uma combinação de elegância e diversão.

Especial Inspirado na Branca de Neve ele tem mangas esvoaçantes e a silhueta suave

Os 18 vestidos, dois modelos para cada princesa, estão decorados com inúmeros detalhes e tecidos inovadores, incluindo uma peça feita de tule brilhante característico de um vestido inspirado na princesa Jasmine e um design de renda fantástico sobre um tecido suave de cetim para decorar um estilo inspirado em Rapunzel.

Especial As fitas de tule são maravilhosamente delicadas, mas dramáticas, ao longo das mangas Julieta deste vestido de renda inspirado na Rapunzel

Um vestido de gala inspirado em Cinderela oferece uma cor exclusiva de platina com renda Chantilly, reverso metálico e aplicações de renda com pedraria única. Para aqueles que buscam capturar o espírito da era do Jazz, o look inspirado em Tiana enfatiza um estilo glamoroso, brilhando com milhares de contas e lantejoulas.

Especial O famoso conto de fadas da Cinderela começa com um único desejo, um vestido requintado e o sonho da sua vida

Disney e Allure Bridals lançaram sua primeira coleção de vestidos de noiva em 2020, oferecendo vestidos deslumbrantes e na moda que mostram o estilo e o espírito das amadas princesas da Disney. Quatro anos depois, Allure Bridals oferece opções que transformam o visual de uma noiva, como sobreposições removíveis que podem ser encontradas em uma seleção de vestidos. Além disso, os vestidos de Aurora e Tiana possuem mangas removíveis para uma opção elegante e de transição do corredor para a recepção.

Especial Inspirado em Ariel ele tem efeito translúcido de bolhas espumosas do oceano, conchas peroladas e brilho sutil

Com detalhes delicados como mangas volumosas e acessórios de sonho como véus personalizados e delicadas flores de tule, esta nova coleção da Disney oferece muitas opções de estilo para as noivas. Os vestidos de noiva inspirados nas princesas da Disney estão disponíveis em tamanhos do 0 ao 30, a partir de US$ 1.799, e podem ser adquiridos em todas as lojas autorizadas da Disney Fairy Tale Weddings Collection.

Os casais podem visitar o site oficial para localizar a loja mais próxima. No novo e deslumbrante local para casamentos no EPCOT, os casais que procuram celebrar seu casamento em um lugar verdadeiramente inesquecível podem escolher entre mais de 100 locais temáticos e imersivos nos parques, resorts, cruzeiros e outros locais da Disney ao redor do mundo.

A mais nova dessas localizações é World Celebration Gardens, localizada no coração do EPCOT, no Walt Disney World Resort na Flórida. Estará disponível para reservas de cerimônias e recepções privadas a partir de janeiro de 2025. Como um local para celebrar casamentos, os jardins passam de lindos para impressionantes com uma iluminação única do Spaceship Earth, a esfera geodésica de 18 andares e ícone do EPCOT, que serve de pano de fundo para o World Celebration Gardens.

Uma iluminação personalizada com luzes deslumbrantes e padrões de cores em constante mudança, todos seguindo o ritmo da música, cria um momento que os casais felizes e seus convidados irão valorizar para sempre.

Uma nova carruagem para a realeza no Disneyland Resort na Califórnia

Os casais que desejam se casar no Disneyland Resort na Califórnia podem elevar sua experiência de casamento reservando a nova carruagem, ‘Cinderella Platinum Coach’, para seus eventos a partir de março de 2024.

A nova carruagem está decorada com detalhes inspirados na clássica história de amor da Disney ‘Cinderela’, com um dossel de abóbora e um interior coberto por delicadas trepadeiras com mais de 75 folhas feitas à mão. A ‘Cinderella Platinum Coach’ completará o trio de carruagens que inclui a ‘Cinderella Coach’ no Walt Disney World Resort, na Flórida, e a ‘Disney Fairy Tale Carriage’ na Disneyland Paris.