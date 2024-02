5 tipos de sapatos que estão na moda e que todas devem usar para parecerem elegantes: sinta-se mais jovem

Para uma mulher ser elegante e sofisticada, não apenas o corte de cabelo, as roupas e os acessórios são indispensáveis, o calçado também é tão importante e revela muito da nossa personalidade.

No entanto, há um detalhe que deve ser levado em consideração, ao contrário de outras peças de vestuário, os sapatos precisam ser realmente funcionais e suficientemente resistentes para suportar os impactos diários, mas também queremos que sejam bonitos.

Então hoje vamos mostrar a você os 5 estilos de sapatos que estarão na moda em 2024:

Plataformas confortáveis

As plataformas destacam por ser um calçado chique e moderno, mas devem ser confortáveis e isso significa maxi plataformas, ou seja, sapato alto e não desconfortável, que é rejuvenescedor e jovial, seja usando botas ou mocassins, ou sandálias abertas, é um calçado para ficar elegante.

Sapatilhas coquetes

Não tenha medo de sapatos baixos por causa da ideia de que não são elegantes. Pelo contrário, as sapatilhas são o exemplo de um calçado feminino e sofisticado pela sua simplicidade. Em 2024, os modelos são super charmosos com laços, brilhos e lantejoulas para estar de acordo com a moda coquete.

Saltos pequenos

Simplicidade e conforto na forma de naturalidade se tornaram o mais refinado recentemente e isso também é notado nos sapatos. Este ano, os sapatos de salto baixo estão ressurgindo.

Estilo esportivo

Sempre será um grande acerto e há maneira de vesti-lo com elegância; o estilo casual está na moda, principalmente os tênis. Uma combinação ideal seria algo retro ou clássico com vestido, saia ou terno e o contraste ficará atual.

Flores e laços

Com a moda coquete em todo o mundo, as fitas e laços estão em alta, assim como os pequenos detalhes femininos, como as flores. Que este enfeite complemente qualquer calçado que você tenha e pronto, você estará em sintonia com a tendência.