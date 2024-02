5 blusas brancas super elegantes e que rejuvenescem muito

5 blusas brancas elegantes e rejuvenescedoras, ideais para mulheres com mais de 40 anos Blusas brancas não podem faltar no guarda-roupa feminino (Foto: Pinterest)

Para a designer venezuelana, Carolina Herrera, a peça mais importante que uma mulher deve ter em seu guarda-roupa é a camisa branca. Com ela, você pode fazer todas as combinações possíveis e sempre parecerá elegante e sofisticada.

No entanto, é preciso aproveitar ao máximo esta peça de roupa para se sentir segura e ter aquele efeito de bom aspecto e iluminado que a camisa branca proporciona.

Combina-las tem seus truques e aqui damos alguns para você:

Com uma saia ou calça de festa: para ocasiões especiais (casamentos, eventos, batizados, comunhões...).

para ocasiões especiais (casamentos, eventos, batizados, comunhões...). Com seus jeans para todos os tipos de looks: Se você os usa com saltos para uma festa, se você vai com tênis para a aula ou para dar um passeio e com mocassins para o escritório.

Se você os usa com saltos para uma festa, se você vai com tênis para a aula ou para dar um passeio e com mocassins para o escritório. A aliada dos suéteres: Por baixo deles para adicionar volume e um toque elegante inconfundível.

Por baixo deles para adicionar volume e um toque elegante inconfundível. A rainha dos ternos: Embora uma microtendência nos anime a usar o blazer sem nada por baixo, nunca falhará se o combinar com uma blusa branca.

Embora uma microtendência nos anime a usar o blazer sem nada por baixo, nunca falhará se o combinar com uma blusa branca. Blusa branca com saias de todos os tipos: Desde as minis de tweed até as boho estampadas, passando pelas saias jeans midi.

Desde as minis de tweed até as boho estampadas, passando pelas saias jeans midi. Com calças variadas: desde as pantalonas de veludo cotelê até os palazzo mais elegantes.

desde as pantalonas de veludo cotelê até os palazzo mais elegantes. Com leggings: para elevar o visual.

Estas são as 5 camisas brancas que te farão parecer elegante e rejuvenescida:

Blusa branca acetinada

A blusa de cetim é uma das mais elegantes e fluídas. Ideal para ocasiões especiais, mas também muito versátil.

Blusa com laço

As que adoram o toque chique precisam de uma blusa branca com laço no pescoço para sair do modelo básico com muita elegância.

Blusa branca vintage

Uma blusa branca de algodão com detalhes bordados, gola alta e mangas soltinhas para as amantes do estilo boêmio.

Blusa branca básica

Uma blusa branca básica é sempre um item essencial no guarda-roupa em qualquer estação do ano. É uma peça leve, de corte reto que não marca nada, com mangas longas e gola camiseiro.

Blusa branca com brilho

Elegância máxima com um toque especial neste design de blusa branca com aplicação de brilhos nos contornos da frente da blusa.