5 amuletos da boa sorte para atrair o amor, de acordo com o Feng Shui

Se deseja atrair felicidade, amor e prosperidade, que melhor maneira de fazer isso do que presenteando ou usando um amuleto da boa sorte que ajudará a atrair o amor.

Se você quer que seus romances deem uma reviravolta de 180 graus, esses acessórios vão te ajudar a trazer o amor para sua vida.

Velas cor-de-rosa

As velas são os novos enfeites favoritos para decorar os interiores, por isso nunca podem faltar em sua casa. De acordo com essa corrente chinesa, você deve ter algumas dessas amigas rosas durante o mês de fevereiro para que a boa sorte chegue em sua vida amorosa.

Arranjos de flores

As flores sempre vão encher de vida qualquer quarto com suas cores, então recomendamos que você sempre tenha um arranjo com suas folhagens favoritas. Este arranjo sempre deve permanecer vivo para trazer boa sorte, pois quando seca pode reverter seu efeito.

Pingente de quartzo rosa

O quartzo rosa tem um efeito direto nos chakras do coração, sendo ideal para curar feridas amorosas e ajudar a energia a fluir. É famoso por atrair o amor e transformar a atmosfera para que tudo funcione com a pessoa que roubou seu coração.

Enfeites de borboleta

Procure ter em casa alguns enfeites de borboletas, pois elas representam um renascimento na sua vida amorosa, uma forma de chamar um novo começo na sua história de amor.