10 cortes de cabelo ideais para mulheres de rosto redondo e que fazem você ficar estilosa

Para os rostos redondos, existem uma variedade de cortes de cabelo, o importante é que estilizem visualmente o formato oval do rosto para que fique perfeito.

Existem diferentes estratégias para alcançar o alongamento do rosto redondo, como dar volume na parte de cima, reduzir a largura com o cabelo sobre o rosto ou escolher uma franja estratégica.

Com base nesses critérios, mostramos a você os 10 cortes de cabelo feminino de 2024 que são perfeitos para rostos redondos:

Corte Long bob

É o corte médio que melhor se adequa aos rostos redondos, porque os alonga e rejuvenesce, especialmente se não tiver franja e for completamente liso.

Corte em camadas longas

O cabelo comprido tem um enorme poder de alongar visualmente os traços redondos. Com algumas camadas suaves das meias às pontas, você dará movimento, além de reduzir a largura do rosto.

Corte pixie assimétrico

Dentro dos tipos de corte pixie, este com um lado mais longo que o outro é um dos que melhor funcionam em rostos redondos, pois criam uma aparência diagonal que compensa e alonga o oval facial.

Corte shaggy

Este estilo de corte é perfeito para alongar um rosto redondo, justamente porque adiciona volume no topo da cabeça. Se você também deixar o comprimento além dos ombros, o efeito será completo. No entanto, lembre-se de evitar franjas fechadas.

Corte com risca lateral

O cabelo médio muda a dinâmica do rosto redondo quando se usa a risca de lado, assim como acontece com as franjas laterais. Essa diagonal que cria ajuda a estilizar os traços.

Corte longo médio

Este tipo de comprimento médio, nem muito longo nem curto, é perfeito para alongar o rosto, especialmente se deixarmos as mechas da frente caírem sobre as bochechas.

Corte bob sem franja

O estilo bob também é ideal para rostos redondos e fica bem quando não tem franja, pois alonga mais as características faciais. As mechas dianteiras ajudam a afinar o rosto.

Corte pixie curto

Também podes optar por um corte pixie curto com franja baby bangs como este, que permite alongar o rosto ao mostrar a testa quase por completo. Se ainda acrescentares um pouco de volume no topo, melhor.

Corte com franja cortina

A franja cortina é uma das que melhor se adapta ao rosto redondo, pois ajuda a alongar o formato oval. Combinado com um cabelo longo, terá um resultado totalmente transformador.

Corte clavicut

O clavicut é um dos cortes de cabelo médio na moda e é especialmente adequado para rostos redondos. Fica bem sem franja, tanto com risca de lado como no meio.