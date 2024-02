Qual é o seu tipo de calçado favorito? Sua resposta revelará sua verdadeira personalidade

Não é necessário que você faça coisas extremamente difíceis para saber mais sobre si mesmo. Por exemplo, este teste visual irá impactar você, pois revelará sua personalidade quando você escolher o tipo de calçado que mais gosta, de acordo com as opções apresentadas na imagem que acompanha a nota.

Participar no teste não vai tomar muito do seu tempo. Apenas observe atentamente a ilustração e depois dê a sua resposta. Cuidado, mentir é proibido, pois isso só prejudica as pessoas. Se você está pensando em enganar, é melhor não participar deste conteúdo.

O que você conseguirá apreciar na imagem do teste visual? Vários tipos de calçados. Quando você souber qual é o que mais lhe agrada de todas as opções, será hora de ler os resultados do teste. Muitos usuários gostaram, mas devo dizer que eles não possuem validade científica.

Imagem Teste de Personalidade (Paola Hernández)

Resultados do teste visual

Calçado A:

Se este é o calçado que mais te agrada, é uma pessoa emocional. Raramente está inquieto(a) ou ansioso(a) por algo.

Calçado B:

Se este é o calçado que mais te agrada, é uma pessoa com muita confiança. Sempre concretiza o que planeja e presta bastante atenção aos detalhes.

Calçado C:

Se este é o calçado que mais te agrada, gosta de socializar. As redes sociais te fascinam. Sempre verificas o Facebook, X e Instagram.

Calçado D:

Se este é o calçado que mais gosta, nunca te exceda quando expressas as suas emoções ou falas sobre algo. Fica muito tranquilo(a).

Calçado E:

Se este é o calçado que mais te agrada, sempre expressas os seus sentimentos. Não se importa com o que os outros pensam sobre você.

Calçado F:

Se este é o calçado que mais te agrada, é uma pessoa atenta e orgulhosa. Está sempre cheio de energia. Não te preocupa com nada.