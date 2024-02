Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 8 e 22

Algumas boas surpresas chegam e o apoio de alguém importante também. É hora de concretizar projetos e uniões que são positivas e abrirão caminhos importantes principalmente para você. Não tenha medo de se nutrir disso.

Virgem – Cartas 7 e 18

Vale a pena cultivar plantas que já morreram no seu jardim? Tem muito espaço fértil e cheio de vida sendo tomado por escombros de um passado que não voltará. As notícias chegam e você também as procura, mas é momento de começar a se preservar e retomar sua força para não deixar mais lágrima nenhuma manchar seu rosto em vão. Tome atitude e novo rumo.

Libra – Cartas 2 e 20

Tem notícia, pedidos e até papeis para assinatura chegando em breve em suas mãos. No entanto, é bom estar esperto e atento, pois uma bandeira vermelha pede sua cautela agora. Não assine nada sem ler e entender muito bem e não caia em dificuldades que poderiam ser evitadas pelo aviso da sua consciência ou intuição.

Escorpião – Cartas 28 e 31

Cuidado com quem entra na sua vida cheio de lábia, mas está em busca é de mentiras e de tirar algo importante de você. Hora de ter muita seletividade com quem entra em sua casa ou atenção com sinais que possam indicar que alguém não é sincero como parece. Se alguém próximo que já provou sua fidelidade tiver uma intuição ou alertar você de algo, é melhor não ser teimoso e ouvir.