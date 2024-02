Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 23 e 30

Momento em que a sorte é firmada e confirmada em sua vida. Saiba aproveitar as oportunidades e agir com sabedoria, não negociando suas virtudes por qualquer coisa e abrindo os caminhos com consciência, poder e coragem de brilhar.

Touro – Cartas 13 e 24

Nem tudo o que brilha é ouro e muita gente sabe se fantasiar de preciosidade quando o assunto é amor e relacionamentos. Não confie em quem esconde muito os defeitos ou tenta parecer perfeito, pois traições podem ser planejadas e concluídas nas suas costas. Um grande amor pode chegar se você não cair nas armadilhas daquilo que não presta.

Gêmeos – Cartas 35 e 16

No fundo, todo mundo sabe que a vida é feita de separações, mas ninguém quer aceitar essa verdade escancarada, porque ela é dolorosa. Passou da hora de lidar com aquilo que foi embora com mais maturidade e entendimento para assim poder seguir em frente e colher as alegrias marcadas em seu caminho. Tem coisa boa esperando por você, mas o apego só adia essas comemorações em sua vida.

Câncer – Cartas 17 e 29

A vitória está em sua vida de forma justa, o que marca que sua posição será compreendida como é desejado ou assuntos legais são resolvidos a seu favor. Está na hora de confiar na sua sabedoria e não passar por cima daquilo que acha certo para manter as coisas em sua vida. Lembre-se que o equilíbrio emocional só permanece quando você sabe a hora de colocar ou aceitar alguns pontos finais.