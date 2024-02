Os 5 looks mais luxuosos de Shakira com os quais ela deixou claro que é a rainha do estilo A colombiana é um ícone da moda (Instagram: @shakira)

Ninguém pode negar que Shakira tem um grande estilo para se vestir, seja em seus vídeos, eventos, tapetes vermelhos e até mesmo em sua vida cotidiana, a colombiana sempre chama a atenção onde quer que apareça.

Shakira é um ícone da moda: 5 trajes cativantes que demonstram isso

Por isso, o enorme guarda-roupa da artista colombiana guarda roupas e acessórios que além de serem muito cativantes, custam uma fortuna. Quais são eles?

O visual do Super Bowl 2020: até hoje, o show do intervalo com Shakira e Jennifer Lopez continua sendo um dos mais populares entre o público. E uma das razões foram os incríveis visuais das duas artistas no palco. Shakira usava um vestido vermelho brilhante que combinava com um par de botas de 30 centímetros.

Vestido Mugler: Shakira usou este vestido da marca Mugler para uma entrevista com o famoso apresentador Jimmy Fallon como parte da promoção de seu single ‘Te Felicito’. Seu valor está em torno de 4 mil dólares.

Os looks de Shakira cheios de elegância e estilo

Vestido transparente da Burberry: Em 2022, Shakira se tornou a nova imagem da Burberry. Na campanha, a artista colombiana desfilou com um vestido espetacular cheio de transparências e incrustado com cristais, cujo valor chega a 5 mil dólares.