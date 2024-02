As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (08).

SAGITÁRIO

Você deve ouvir a sua intuição, que quando sentir que esse não é o caminho, não o siga. Nos negócios você deve ter muito cuidado ao assinar ou finalizar alguns papéis. Esta semana você também descobrirá que existe uma pessoa que gosta muito de você. Você se sentirá amado e muito privilegiado.

CAPRICÓRNIO

As finanças vão ficar muito boas. Espiritualmente você está no seu melhor momento porque isso lhe permite vibrar nas emoções e expandir a criatividade. Seu parceiro quer compromisso e definitivamente construir um futuro juntos, então comemore e aproveite.

AQUÁRIO

O sol brilha e isso o preocupa, embora sempre tenha sido uma motivação para enfrentar os desafios de uma cidade cinzenta. Se a natureza, as fontes de água, os rios e córregos não forem cuidados, a terra se tornará um deserto, seco, rachado. A cada dia ele está mais consciente disso.

PEIXES

No trabalho, várias pessoas se reúnem na sala de reuniões, desanimadas com o que está acontecendo; Dizem em voz baixa que não podem fazer nada além de esperar que as coisas melhorem: isso será possível ou será mera ilusão que o vento vá embora? Você ignorará os rostos tristes e as conversas pessimistas.

Com informações do site El Espectador