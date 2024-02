As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (08).

LEÃO

Uma de suas metas para 2024 é manter a força de vontade e evitar tentações que surgem de forma sedutora. Assim realizaria o que se propunha e se livraria da culpa. Você então se lembrará de seus objetivos: cuidar de sua saúde física e mental, não se sobrecarregar, ter tempo para você e seus entes queridos e cultivar as paixões que enriquecem o espírito.

VIRGEM

O amor não pode ser incerteza. Os amores que a literatura imortalizou não são assim. O amor facilita conversas íntimas para sentir e compreender o outro. É alguma coisa, não sei o que colorir a vida, estimular a sedução, o prazer, a dedicação. E, claro, a esperança é que dure ao longo do tempo, não apenas uma noite.

LIBRA

A sua vontade de ir para o mar aumenta. Fecha os olhos e vê o espelho de água, ouve o seu barulho que traz vida, risos e gritos de alegria junto ao mar embora nos últimos tempos muitos também aí tenham se afogado. Pelo calor excessivo que faz ferver as ruas e também pela vontade de ver o horizonte sem limites, aumenta a vontade de ir ao mar, para não se sentirem contra a parede.

ESCORPIÃO

Você tem que moderar seu caráter e ser mais humilde com as pessoas ao seu redor. O arcanjo fala de um relacionamento que não estava funcionando terminando nas melhores condições e você vai assumi-lo com muita integridade.

Com informações do site El Espectador