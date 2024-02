As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (08).

ÁRIES

A teimosia dificulta seus projetos: insiste em seguir o mesmo caminho, sem conseguir abandonar o caminho conhecido que não o leva a lugar nenhum. Por que continuar se há pedras atravessadas que são obstáculos gigantescos? Não seria melhor tentar outra maneira de fazer as coisas? Por trás de sua teimosia está o medo oculto que o impede de mudar.

TOURO

Tendem a idealizar entes queridos... Têm sempre razão, sabem qual é o caminho, não se afogam num copo d’água e se maravilham com o brilho da lua, o sussurro do vento, o barulho do ravina. O Quatro de Copas do tarot afirma que os entes queridos são valiosos, mas não são perfeitos.

GÊMEOS

O mesmo bairro, o mesmo quarteirão, a mesma casa. As rotinas que se repetem por dias, semanas, meses voltaram. As conversas abordam temas eternos, a violência, os desastres naturais que não são abordados, a irresponsabilidade de muitos. Mesmo que tudo continue igual, você sente que está prestes a passar por mudanças que vão abalar sua vida.

CÂNCER

Organizar suas finanças é uma tarefa que você adia, é melhor deixar para amanhã ou semana que vem e o tempo passa. Sua preocupação financeira cresce, mas você pensa em outra coisa. Considera que se trata de algo menor em comparação com as grandes questões da vida. Além disso, por uma questão de boas maneiras, não é certo falar sobre dinheiro. De qualquer forma, você não pode ser a única pessoa que se recusa a rever suas finanças.

Com informações do site El Espectador