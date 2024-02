Viajar é uma das experiências mais gratificantes e prazerosas da vida. Explorar novos horizontes e desfrutá-los enriquece cada ser humano de muitas maneiras. Por isso, a National Geographic apresentou a lista dos 20 melhores lugares para viajar em 2024.

A lista da National Geographic foi publicada pelo USA Today na última terça-feira, no contexto do Dia Nacional das Férias nos Estados Unidos. É uma ampla seleção com as melhores opções para os amantes de viagens e aventuras.

"Estou muito entusiasmado com isso... Realmente ampliamos para que seja maior do que nunca. E acreditamos que é uma maneira realmente excelente de servir aos nossos viajantes que estão sempre em busca de grandes ideias", disse Nathan Lump, editor-chefe da National Geographic, conforme citado pelo Usa Today.

Psicologia e Mente afirma que viajar tem múltiplos benefícios para a saúde, incluindo: reduz o estresse e a ansiedade, aumenta sua capacidade de resolver problemas, melhora as habilidades de comunicação e sociais, abre sua mente e amplia seus horizontes, traz felicidade, promove a autodescoberta, afasta o medo e as inseguranças, torna você mais empático, faz você repensar muitas coisas, proporciona aprendizado constante, desenvolve sua visão das coisas e amplia horizontes.

Os melhores lugares

As Cataratas do Niágara Foto: Niagara Parks

A lista dos melhores lugares para viajar foi escolhida por exploradores, fotógrafos e editores da National Geographic. Pela primeira vez, eles fizeram uma classificação, que designaram como “os melhores lugares do mundo”.

Amy Alipio, editora sênior da National Geographic, explicou ao Usa Today que, para escolher a lista, eles consultaram especialistas de sua rede global em todo o mundo.

"Perguntamos a eles: 'Quais lugares você ama? O que você viu ou fez recentemente que te impressionou ou para onde você quer ir em seguida?'", detalhou.

Destacou que "não estamos apenas mencionando lugares, estamos mencionando onde ir, mas também o que fazer uma vez que você estiver lá. Acredito que estamos realmente identificando maneiras pelas quais as pessoas podem se conectar e mergulhar em um destino".

As melhores experiências de viagem da National Geographic para este 2024 são:

1 Safari a cavalo no Quênia

2 Maratona olímpica em Paris, França

3 Tour de esqui pelos locais da UNESCO na Geórgia

4 Observação de ursos no Parque Nacional Katmai, Alasca

5 Música ao vivo em Quioto, Japão

6 Cruzeiro pelo rio Magdalena na Colômbia

7 Viagem de carro pela Rota 66 no Novo México

Explore a antiga arte rupestre na Argélia

9 Mergulhar com tubarões na Costa de Coral da Austrália

10 Caminhadas por vulcões no Panamá

11 Observe o eclipse solar total nas Cataratas do Niágara

12 Caminhe em uma geleira no Chile

13 Volte atrás no tempo nos sítios arqueológicos de Menorca.

14 Viaje em trilhos clássicos pelas Terras Altas da Escócia

15 Delicie seu paladar em Isan, Tailândia.

16 Passeie pela rota do chá no Sri Lanka.

17 Visita a uma galeria em São Paulo, Brasil

18 Navega numa jangada pelos rápidos da Virgínia Ocidental

19 Vá para as antiguidades no Hudson Valley, Nova York.

20 Durma em um albergue flutuante na ilha de Tofino, na Colúmbia Britânica.