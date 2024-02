Unhas milky: as unhas brancas rejuvenescedoras e simples que fazem sucesso entre as mulheres elegantes As unhas brancas são tendência em 2024 (Foto: Pinterest)

As unhas brancas são elegantes e uma aposta segura para embelezar as nossas mãos. Em 2024, continuarão a ser uma das mais procuradas nos salões de beleza.

O melhor é que a manicure branca é tão versátil que podemos combinar com todos os tipos de cores de esmaltes e designs de unhas, misturando até mesmo com outras tendências.

Branco com design

Dentro das unhas brancas decoradas, podemos escolher manicures com designs de tendência, como os geométricos, para obter looks com muito efeito e elevar o nível do restante do estilo.

Branca e rosa

A combinação de branco e unhas cor de rosa nesta manicure também é muito procurada, especialmente os tons mais neutros pelo acabamento natural que proporciona às unhas. Pode ser uma combinação de unhas brancas com unhas francesinhas na mesma manicure ou introduzir esse tom sutil de forma elegante e sofisticada, como neste exemplo.

Branca e negra

Uma das combinações mais procuradas e versáteis na manicure é a de unhas brancas e pretas. Pode ser um look de unhas em que alternamos essas cores (por exemplo, pintando apenas uma unha com esmalte preto) ou designs de nail art em que usamos ambos esmaltes. Não há dúvida de que o contraste criado é muito favorecedor e resulta em manicures que são verdadeiras obras de arte.

Vermelho e branco

Introduzir um tom atemporal como o das unhas vermelhas em uma manicure branca pode ser complicado, mas este design simples e elegante nos conquistou, onde apenas uma unha é pintada de vermelho. O resultado é uma manicure que realça o bronzeado, mas também adiciona o toque especial dessa cor tão versátil para combiná-la com todo o guarda-roupa.

Azul e branca

A combinação da cor de unhas azul, em todas as suas versões, com o branco, é uma aposta segura. O azul em sua manicure representa confiança e ao longo dos anos se tornou uma tonalidade que tem conquistado muitas adeptas, especialmente o azul elétrico, um design poderoso com o qual você não passa despercebida.

Pérola

Nada tão hipnótico como o acabamento iridescente de um esmalte de unhas branco perolado. Se o escolhermos para a nossa manicure de verão, obteremos o mesmo efeito que com unhas brancas da temporada, mas com o plus do acabamento cromado, que também está muito na moda.