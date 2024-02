Perfumes da Natura que são NOTA MÁXIMA, segundo os consumidores

Gostar de um perfume ou não pode ser muito relativo, afinal, nem todas as pessoas gostam dos mesmos aromas ou composições presentes em um perfume. Enquanto alguns podem ser mais adeptos às fragrâncias frescas e cítricas, outros podem optar por um perfume mais quentes e adocicado, e assim por diante.

Contudo, existem 7 fragrâncias da Natura que, aparentemente, são unanimidades entre os usuários, pois são os únicos que estão com cinco estrelas (a pontuação máxima), no site da marca nacional.

Ficou curioso para saber quais são eles e quais notas o compõem? Confira a lista a seguir.

Frescor de Buriti - Compartilhável (2012)

Lançado em 2012, este é um perfume floral verde compartilhável, ou seja, utilizado tanto por homens quanto mulheres.

As notas de topo são Buriti, Mandarina, Limão, Maçã e Pera. As notas de coração são Gengibre, Lírio-do-Vale, Rosa e Pimenta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

Biografia Caminhos - Feminino (2021)

Um perfume floral, com estilo frutado e delicado, ideal para o uso diário em climas mais quentes. Se você se interessou pelo perfume aproveite pois, de acordo com o especialista em perfumes Silso Santos, essa fragrância será descontinuada.

As notas de topo são Pera, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são Magnólia, Paramela e Folha de Violeta e as notas de fundo são Cashmeran, Patchouli e Priprioca.

Kaiak Oceano - Feminino (2021)

Para quem prefere perfumes cítricos e frescos, Kaiak Oceano é uma boa escolha. Sua nota mais chamativa é a aquática.

As notas de topo são Notas Aquosas, Frutas Vermelhas, Notas Frutadas, Algas marinhas, Pêssego e Pataqueira. As notas de coração são Notas Aquáticas, Jasmim Sambac e Ylang Ylang e as notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Cedro, Âmbar e Sândalo.

Outros perfumes com nota máxima no site da Natura são:

Kaiak Oceano - Masculino (2020);

Kaiak O2 - Masculino (2023);

Una Infinito - Feminino (2021);

Ilía Completa - Feminino (2023).

